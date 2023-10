Im ersten Umsonstladen im Main-Tauber-Kreis brauchen Kunden kein Geld. Spenden sind trotzdem willkommen.

In Creglingen öffnet am Samstag der erste Umsonstladen mit dem Namen "kommLaden" im Main-Tauber-Kreis. Die Resonanz sei bereits vor dem Start sehr positiv gewesen, so die Projektverantwortliche Erika Weimer. Mit der Idee des nachhaltigen Projekts haben zuerst sieben Frauen begonnen, mittlerweile helfen bis zu 20 freiwillige Helferinnen und Helfer mit. Das ermögliche fünf Öffnungstage in der Woche, so Weimer.

Auf etwa 60 Quadratmetern gibt es unter dem Motto "Verschenken statt Wegwerfen" unter anderem Kinder- und Babysachen, Einrichtungsgegenstände, Deko, Elektrogeräte oder auch Geschirr. Insgesamt seien zum Start über 1.000 Produkte im Laden, schätzt Weimer.

Ehrenamtliche des "kommLadens" in Creglingen Privat: Erika Weimer

Helfer überprüfen abgegebene Waren

Jeden Samstag werden neue Waren angenommen und von dem siebenköpfigen "komm-Team" kontrolliert und ausgewählt. Was nicht passe, gehe wieder zurück.

Wir nehmen ausschließlich vollständig erhaltene Sachen und natürlich voll funktionsfähige Sachen an.

"Einkaufen" darf im "kommLaden" jeder. Allerdings darf niemand den Laden leer räumen, die Sachen sollen wertgeschätzt und nur für den privaten Gebrauch mitgenommen werden.

Alle Produkte sind liebevoll eingeräumt und präsentiert. Privat: Erika Weimer

Stadt finanziert erstes Jahr

Die Miete übernimmt im ersten Jahr die Gemeinde Creglingen. Künftig sollen die laufenden Kosten durch Spenden finanziert werden. Ohne die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer wäre so ein Konzept jedoch nicht möglich.