Kostenlose Trinkbrunnen - Heilbronn zieht nach

Immer mehr Städte und Gemeinden bauen kostenlose Trinkbrunnen auf. In Heilbronn werden demnächst zwei eingeweiht. Gesetzliche Vorgaben wirken offenbar.

Angesichts immer mehr Hitzetagen werden in Baden-Württemberg mehr Trinkbrunnen gebaut. Heilbronn zieht gerade nach und baut auf dem Kiliansplatz und Marktplatz kostenlose Wasserspender. Momentan werden die Leitungen verlegt, in einigen Wochen soll dann der eigentliche Brunnen installiert werden.

Die Stadt setzt damit auch eine EU-Trinkwasser-Richtlinie um. Das Land wiederum fördert den 46.000 Euro-Bau zur Hälfte. Jährlich kosten die Brunnen rund 16.000 Euro für Unterhalt und beispielsweise Wasserproben.

Anschluss für den Trinkbrunnen auf dem Marktplatz. SWR SWR

Heilbronnerinnen und Heilbronnern begrüßen in einer nicht repräsentativen Umfrage auf dem Heilbronner Marktplatz den Bau. Gerade an heißen Tagen könne man dann die Trinkflasche auffüllen.

Konkurrenz für Stände und Gastronomie?

Die beiden Trinkbrunnen werden genau dort gebaut, wo in Heilbronn regelmäßig Feste gefeiert werden. Es könnten also Festbesucher auch auf das kostenlose Wasser zurückgreifen, anstatt für Umsatz bei den Gastronomen zu sorgen. Zum diesjährigen Weindorf werden die Brunnen allerdings noch nicht fertig. Außerdem sehe man die Trinkbrunnen bei künftigen Weindörfern "maximal als ergänzendes Angebot zu den Getränkeständen", teilte die Heilbronn Marketing GmbH dem SWR auf Anfrage mit.

Andere Städte schon weiter

Einen Trinkbrunnen gibt es unter anderem bereits in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Auch in Künzelsau (Hohenlohekreis) wurde im Juni ein zweiter Trinkbrunnen in Betrieb genommen, der mit 9.000 Euro aus dem Bürgerbudget gefördert wurde. In Schwäbisch Hall gibt es seit dem vergangenen Jahr zwei kostenlose Trinkwasserspender im Froschgraben in der Innenstadt und in Rosengarten-Westheim, direkt neben der Grundschule.

Kommunen stellen mehr Trinkwasserbrunnen in BW auf

Frisches Trinkwasser für Gäste und Einheimische gibt es unter anderem auch auf dem Marktplatz in Öhringen (Hohenlohekreis), dort wurde der Trinkbrunnen erst vor wenigen Wochen offiziell eingeweiht. Auch in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) wurde am Neckarradweg in der Brückenstraße ein Trinkbrunnen für Radfahrer gebaut. Im Bürgerbüro gibt es ebenfalls einen Wasserspender.

Trinkwasser-Initiative bereits in Heilbronn

Anstatt auf städtisches Engagement zu warten, setzt sich der Verein "a tip: tap" seit vielen Jahren für Leitungswasser gegen Plastikmüll ein. Mit der Aktion "refill-deutschland" werden auf einer Übersichtskarte Orte aufgezeigt, wo eine Trinkflasche wieder aufgefüllt werden kann.

Während in ländlicheren Gebieten im Hohenlohekreis und Main-Tauber-Kreis kaum Einträge zu finden sind, gibt es in Heilbronn gleich mehrere zentral gelegene Orte, die laut dieser Karte das Auffüllen einer Trinkflasche gestatten. Darunter das Geschäft Seel Schreibwaren, der Weltladen oder die Tourist-Information.