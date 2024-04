Spontan heiraten: Kirchliche Trauung im Schnelldurchgang in Schrozberg

In Schrozberg können sich Heiratswillige am Samstag spontan kirchlich trauen lassen. Möglich macht das eine Aktion der Evangelischen Kirche. Eine Voraussetzung gibt es allerdings.

Spontanhochzeit vor dem Altar - die evangelische Kirche in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) macht es möglich und lädt Paare ein, sich am Samstag ohne Anmeldung trauen zu lassen. Notwendig sei lediglich, dass die Trauwilligen schon standesamtlich verheiratet sind, so der Schrozberger Pfarrer Georg Leiberich.

Mindestens sieben Trauungen an einem Tag

Mindestens sieben Paare werden sich am Trautag das Ja-Wort geben, so Pfarrer Leiberich. So viele haben sich nämlich bereits angemeldet für die Trauung im Schnelldurchgang. Ein großer Erfolg, denn im gesamten letzten Jahr gab es in seiner Gemeinde nur sieben Trauungen. Wie viele Paare am Samstag dann tatsächlich kommen, sei nicht absehbar.

Pfarrer-Team ist auf Ansturm vorbereitet

Von 10 bis 15 Uhr sind die Trauungen möglich. Und falls es tatsächlich einen Ansturm von Trauwilligen geben sollte, ist man bestens vorbereitet: Leiberich und drei weitere Pfarrer aus der Gemeinde sind vor Ort. Notfalls könne man auch auf die nahe gelegenen Kirchen in Krailshausen und Riedbach ausweichen.

Eine Stunde ist für jedes Paar eingeplant: jeweils 30 Minuten für das Traugespräch und den anschließenden Gottesdienst. Und das alles tatsächlich ohne Anmeldung und große Vorbereitung, versichert Georg Leiberich. Paare, die noch nicht standesamtlich getraut sind, können sich zumindest einen kirchlichen Segen abholen.

Spontantrauungen sind beliebt

Bundesweit neu ist das Konzept nicht. Gemeinden in anderen Bundesländern hatten bereits Spontantrauungen ohne Voranmeldung im Programm gehabt: In Pforzheim gab es im Februar einen Trautag, in Bayern war dies im März vergangenen Jahres in zwölf evangelischen Kirchen möglich gewesen. In Schleswig-Holstein hatten Kirchen zum Schnapszahl-Datum 22.2.22 Sofort-Trauungen angeboten.