Aufbaugilde Heilbronn: "Tiny Houses" werden von obdachlosen Menschen gut angenommen

Die Aufbaugilde Heilbronn stellt im Kreis Heilbronn Mini-Modulhäuser für obdachlose Menschen auf, die gut angenommen werden. Derzeit werden aber händeringend Grundstücke gesucht.

Die Aufbaugilde Heilbronn stellt obdachlosen Menschen Mini-Modulhäuser, sogenannte "Tiny Houses" zur Verfügung. Diese werden auch gut angenommen, heißt es. 80 Prozent der obdachlosen Menschen, mit denen die Aufbaugilde in Kontakt steht, seien an einer Unterbringung in einem "Tiny House" interessiert. Denn auch wenn die Häuser für die obdachlosen Menschen nur Notlösungen sind, seien es schnelle Lösungen, sage Alexandra Münch von der Aufbaugilde Heilbronn dem SWR. Doch - es fehlen die notwendigen Grundstücke.

Grundstücke für Tiny Houses gesucht

Fünf kleine Häuser mit einer Wohnfläche von durchschnittlich elf Quadratmetern mit voll ausgestatteten Wohnungen gibt es bereits. Drei Mini-Häuser stehen in Schwaigern (Kreis Heilbronn) und zwei weitere im Heilbronner Stadtteil Sontheim. Für weitere zwei "Tiny Houses" laufe derzeit der Bauantrag, so die Aufbaugilde weiter.

Für jedes weitere "Tiny House" werden derzeit allerdings händeringend Grundstücke im Kreis Heilbronn gesucht. Es sei schwierig, für die kleinen Häuser Grundstücke zu finden, da man nur temporäre Flächen suche - meist nur für drei bis fünf Jahre. Deshalb könnte derzeit auch die Anzahl der Mini-Häuser nicht erweitert werden.