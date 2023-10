Gegen Wohnungsnot: Neckarsulm startet Experiment zu "Tiny Houses"

per Mail teilen

Wohneigentum für Alleinstehende und kleine Familien: Die Stadt Neckarsulm will sich in der Wohnungsnot ausprobieren und startet ein Modellprojekt mit sogenannten "Tiny Houses".

Es wird nicht nur immer schwieriger, eine Wohnung zu finden, sondern auch bezahlbares Wohneigentum. Selbst das kleine Reihenhäuschen ist für viele Menschen heutzutage unerschwinglich. Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) setzt deshalb auf sogenannte "Tiny Houses" und startet ein Experiment.

Bewerbung ab sofort möglich

"Tiny Houses" sind kleine Häuser, oftmals auf Rädern montiert, mit einer Wohnfläche von maximal 50 Quadratmetern. In Neckarsulm können sich jetzt private Bauherren auf eines von zwei Grundstücken auf dem ehemaligen Spielplatz Steigerwaldstraße im Wohngebiet Neuberg bewerben. Die Frist endet am 31. Dezember. Die Formulare sind auf der städtischen Homepage zu finden.

Wer den Zuschlag erhält, kann den Bauplatz für bis zu 25 Jahre von der Stadt mieten. Damit will Neckarsulm vor allem alleinstehenden Menschen und kleinen Familien bezahlbares Wohneigentum ermöglichen. Ziel sei es, "attraktive Wohnmöglichkeiten für kleine Haushalte zu schaffen und die wenigen verfügbaren Wohnbauflächen in Neckarsulm bedarfsgerecht zu verteilen".

Und so ganz nebenbei will man auch zeigen, wie es gehen kann: Denn die Stadt will "Privateigentümern von ungenutzten Grundstücken vor Augen führen, wie ihr eigenes Grundstück sinnvoll genutzt und temporär bebaut werden könnte".