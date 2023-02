Weisser Ring Heilbronn: "Opfer von Telefonbetrug regelrecht traumatisiert"

per Mail teilen

Die Zahl der Betrugsversuche mit sogenannten Schockanrufen bei älteren Menschen ist explodiert. In Heilbronn muss sich ab Mittwoch eine mutmaßliche Schockanruferin vor Gericht verantworten.

Innerhalb von nur fünf Jahren sei die Zahl der Betrugsversuche von 17 bekannt gewordenen Schockanrufen im Jahr 2017 auf zunächst 319 Fälle im Jahr 2020 und sogar weit über 2.000 Fälle im Jahr darauf hochgeschnellt. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden im Jahr 2021 über 180 Betrugsversuche mit der Masche des "Angeblichen Polizisten" in der Statistik registriert. Bei der Masche "Enkeltrick" waren es 69. Doch die Dunkelziffer ist hoch, denn seit 2020 werden Fälle, in denen vom Ausland aus angerufen wird, in einer anderen Statistik erfasst.

Mutmaßliche Schockanruferin in Heilbronn vor Gericht

Aktuell muss sich ab Mittwoch eine mutmaßliche Schockanruferin vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten bandenmäßigen Betrug vor. Die Angeklagte soll Mitglied einer von der Türkei aus gesteuerten Bande gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft hatten sie und Mittäter mit Schockanrufen versucht, eine 58-Jährige aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) um ihr Geld zu bringen.

Doch die Bad Wimpfenerin durchschaute den Versuch, auch weil sie offenbar früher schon mal Opfer eines solchen Betrugsdeliktes geworden war. Sie informierte die Polizei, die dann bei einer fingierten Geldübergabe die nun Angeklagte Frau festnahm.

Weisser Ring: Angst, Scham und Vertrauensverlust

Der Weisse Ring hilft Opfern von Kriminalität mit Beratung und manchmal mit Geld. "Opfern von Telefonbetrug, die auf uns zukommen, geht es weniger um die finanzielle Hilfe", sagt Dieter Ackermann vom Weissen Ring Heilbronn. Die Leute suchen eher jemanden, der zuhört, Verständnis zeigt. Auch wenn die Maschen der Täter sehr perfide und sehr ausgeklügelt sind, sei die Scham groß.

"Auch kommen aus dem Umfeld manchmal Vorwürfe, wie man denn so blöd sein konnte."

Panik, wenn wieder ein Telefon klingelt

Die Menschen haben das Vertrauen verloren, erschrecken, wenn das Telefon klingelt, besonders wenn die Nummer unbekannt ist, sagt Ackermann. Manche werden durch ein Telefonklingeln so getriggert, dass sie einen Flashback bekommen. "Auch wir Helfer müssen ganz genau die Uhrzeit vor einem Anruf ankündigen", so Ackermann.

Wie hilft der Weisse Ring?

Wird ein Täter ermittelt und gefasst, können wir den Opfern Beratungsschecks für einen Anwalt ausstellen, erklärt Ackermann. Aber die Aufklärungsquote ist vergleichsweise gering.

Der Weisse Ring vermittelt deshalb vor allem an therapeutische Einrichtungen, die helfen, besser mit dem Erlebten klarzukommen. Helfen, das an die Betrüger verlorene Geld wieder zu erlangen, können die Ehrenamtlichen vom Weissen Ring nicht, so Ackermann.