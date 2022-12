Heilbronner sammelt mit Tattoos und Piercings für Kinderheim

In Heilbronn kann man sich noch bis Mittwoch für den guten Zweck tätowieren oder piercen lassen. Das Studio "Line" sammelt so Geld für Kinder in Bad Friedrichshall.

Juan Sanchez betreibt seit März in Heilbronn das Line Tattoo & Piercing Studio. Davor hat er in Krefeld und Düsseldorf gearbeitet. Schon in Spanien habe er für Kinder Spenden gesammelt, erzählt der 32-Jährige. Insgesamt fünf Tage lang spendet er jetzt 70 Prozent der Einnahmen aus den Tattoos für ein Kinderheim in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn). Tiana Schmid hat bei der Aktion mitgemacht. Die 22-jährige Heilbronnerin hat sich ein Tattoo am Arm stechen lassen. Juan Sanchez schätzt, dass am Ende rund 700 Euro bei der Aktion zusammenkommen. Geld soll für Ausflüge verwendet werden Bei der Kindersolbad gGmbH prüfte man die Kooperationsanfrage des Tattoo-Studios genau und fand die Idee toll. Mit dem Geld wollen sie den Kindern zum Beispiel Ausflüge ermöglichen, sagte Angelina Föll dem SWR. Mit dabei ist auch die Erlebnispädagogin. Die Einrichtung hilft Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause bei ihren Eltern leben können. Auch fürs Tierheim soll gesammelt werden Juan Sanchez will weitere Aktionen machen. Fürs Tierheim hat er schon angefangen zu sammeln. Im Januar soll es wieder Aktionstage geben, an denen man sich für den guten Zweck ein Tattoo stechen lassen kann.