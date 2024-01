Ab Freitagabend: Sperrung der A81 bei Neuenstadt am Kocher

Von Freitagabend bis Montagmorgen wird die A81 bei Neuenstadt am Kocher in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt werden. Grund sind Instandsetzungsmaßnahmen an der Kochertalbrücke.

Ab Freitagabend 20 Uhr bis Montagfrüh wird die A81 bei Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) aufgrund von Instandsetzungsmaßnahmen an der Kochertalbrücke voll gesperrt. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Möckmühl (Kreis Heilbronn) und Neuenstadt in Fahrtrichtung Heilbronn. A81 gesperrt: Umleitung eingerichtet In Fahrtrichtung Würzburg wird im Baustellenbereich in der Zeit nur ein Fahrstreifen befahrbar sein. Die Umleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Heilbronn erfolgt von der Anschlussstelle Möckmühl über Bürg und Hardthausen (Kreis Heilbronn).