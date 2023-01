Klinikreform: Alle Leistungen sollen an den SLK-Kliniken erhalten bleiben

Die Bundes- und die Landesregierung wollen die Krankenhausreform voranbringen. Dabei sollen Fachbereiche konzentriert werden. Die SLK-Kliniken fürchten keine Einschnitte.

Der Geschäftsführer der SLK-Kliniken in Heilbronn, Thomas Weber, sieht seine Standorte im Landkreis Heilbronn gut gewappnet für die bundesweit diskutierte Krankenhausreform. Schon jetzt gäbe es beispielsweise keine Urologie mehr in beiden Kliniken in Heilbronn und Bad Friedrichshall. Doppelstrukturen seien im Landkreis schon selbstständig abgebaut worden.

"Vieles, was jetzt in diesem Eckpunktepapier angedacht ist, haben wir in der Vergangenheit schon für uns realisiert, so dass wir diese Doppelstrukturen in dem Maße gar nicht mehr haben."

Gesundheitsminister Lucha für Krankenhausreform

Im Zuge der Krankenhausreform ist eine stärkere Spezialisierung der Kliniken geplant. Demnach sollen nicht alle Krankenhäuser alle Leistungen anbieten, sondern bestimmte medizinische Leistungen sollen an speziellen Kliniken gebündelt werden.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sieht in den Vorschlägen von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) eine gute Arbeitsgrundlage. Ziel müsse es nach den Worten Luchas sein, die Angebote besser abzustimmen: etwa mit komplexen medizinischen Eingriffen in größeren Kliniken, während die ambulante Versorgung wohnortnah auch in Gesundheitszentren erfolgen könne.