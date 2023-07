per Mail teilen

Im Prozess um einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt wird am Mittwoch die Aussage einer Polizistin erwartet. Sie hatte den Angeklagten nach der Festnahme vernommen.

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) geht am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart weiter. Die Beweisaufnahme werde fortgesetzt, heißt es. So soll am Mittwoch eine Polizistin gehört werden, die den 55-jährigen Angeklagten direkt nach seiner Festnahme vernommen hatte.

Video der Vernehmung wird gezeigt

Vor Gericht soll auch ein Video der Vernehmung und ein Audio-Mitschnitt des Telefonats abgespielt werden, das während der Tat zwischen dem Angeklagten und der Polizei geführt wurde. Der Mann, der offenbar der "Reichsbürger"-Szene angehört, soll im April 2022 mehrfach auf SEK-Beamte geschossen haben, als sie in seinem Haus eine Waffe beschlagnahmen wollten.

Der 55-Jährige ist von der Bundesanwaltschaft unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Ein Polizist erlitt bei dem Einsatz in Boxberg damals Schussverletzungen an beiden Beinen, ein weiterer leichte Verletzungen.

Der Prozess läuft seit Anfang April, es sind Verhandlungstermine bis in den Herbst hinein angesetzt.