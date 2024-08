Polizei Heilbronn nimmt mutmaßliche Mitglieder rivalisierender Drogenbanden fest

Nach einem Drogendiebstahl sollen die eine Gruppe geplant haben, einen der mutmaßlichen Diebe zu entführen. Die Polizei ermittelte verdeckt.

Zwei rivalisierende Drogenbanden sind am Montag und Dienstag festgenommen worden, teilte das Heilbronner Polizeipräsidium am Freitag mit. Die Gruppierungen waren unter anderem in Brackenheim und Bad Friedrichshall (beides Kreis Heilbronn) aktiv.

Die vierköpfige Bande aus dem Raum Brackenheim soll Ende Juni in eine Wohnung eingebrochen sein und dort mehrere Kilogramm Marihuana im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen haben. Die ursprünglichen Besitzer des Marihuanas, eine Gruppe von mindestens neun Männern, wollten daraufhin einen der mutmaßlichen Diebe entführen. So wollten sie gewaltsam die Namen weiterer Beteiligter und den Lagerort der Drogen herausfinden.

Geplante Entführung platzte

Die bestohlene Gruppe planten laut Polizei in einem Chat, unter Gewalt an die Informationen zu kommen. Sie lockten ihre Zielperson auf ein Schulgelände in Güglingen (Kreis Heilbronn). Doch zur Entführung kam es nicht: Eine falsche Person tauchte an der Schule auf. Außerdem beobachteten Anwohner die Männer und riefen die Polizei.

Bei den Festnahmen stellte die Polizei auch zahlreiche Waffen, ein Handy und diverse Drogen in kleinen Mengen sicher. Auf dem Handy wurde der Chat sichergestellt, in dem die Entführung geplant wurde. Sieben der Beteiligten im Alter von 18 bis 30 Jahren sind nun in Untersuchungshaft. Laut der Staatsanwaltschaft zeigt dieser Fall, dass der Schwarzmarkt mit Cannabis nach wie vor floriert.