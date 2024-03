per Mail teilen

Ein Mann ist bei einem Unfall mit einem Leichtflugzeug ums Leben gekommen. Der Pilot aus Dörzbach war nicht am Zielort angekommen und vermisst worden.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Dörzbach-Hohebach (Hohenlohekreis) ist der Pilot ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 47-Jährige am Dienstag von Dörzbach ins bayerische Kulmbach fliegen.

Weil er dort nicht ankam und sie keinen Kontakt zu ihm aufnehmen konnte, meldete sich seine Lebensgefährtin bei der Flugleitung Kulmbach. Eine Suchaktion wurde sofort eingeleitet.

Kurz vor 23 Uhr wurde die Leiche des Piloten und das ausgebrannte Flugzeugwrack in der Nähe des Dörzbacher Flugplatzes gefunden. Jetzt ermitteln die Kripo Künzelsau und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, wie es zu dem Absturz kommen konnte.