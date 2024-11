"Movember": Ein Schnurrbart für den guten Zweck

Beim "Movember" geht es um Männergesundheit. Experten erklären, warum Vorsorge bei Prostata- und Hodenkrebs wichtig ist und wie es um die mentale Gesundheit der Männer steht.

Im November sieht man vielleicht einige mehr Männer, die sich einen Schnurrbart stehen lassen - für einen guten Zweck. Denn wahrscheinlich machen sie beim "Movember" mit. Bei dieser Aktion geht es den ganzen November um Männergesundheit. Es soll über Prostata- und Hodenkrebs und über mentale Gesundheit aufgeklärt werden, um Männern die Angst vor diesen Krankheiten zu nehmen, zu sensibilisieren und zu zeigen: Vorsorge ist das A und O. Vor allem beim Prostata-Krebs, erklärt Gencay Hatiboglu, Direktor der Urologie an den SLK-Kliniken Heilbronn.

Weiter unten im Text finden Sie auch verschiedene Hilfsangebote und Stellen, an die sich Betroffene und Angehörige wenden können, genauso wie Informationen zu Vorsorgeuntersuchungen - auch für Frauen!

Spendenaktion der Neckarsulmer Rugby-Mannschaft

Den Aktionsmonat nehmen sich viele Männer inzwischen zu Herzen. Das Kofferwort "Movember" setzt sich aus dem englischen "moustache" - also Schnurrbart - und November zusammen. 2003 entstand die Idee in Australien und wird seither jedes Jahr größer. Im vergangenen Jahr hat die Rugby-Mannschaft der Sport-Union Neckarsulm (Kreis Heilbronn) gemeinsam mit einem Urologen und seiner Band ein Musikvideo für den "Movember" aufgenommen.

Und auch in diesem Jahr setzt sich das Rugby-Team wieder für die Männergesundheit ein, erzählt Dominik Hoffmann. Für ihn ist es eine Herzenssache, denn er hat seinen Vater an Prostatakrebs verloren. Der Verein sammelt Jahr für Jahr Spenden, in diesem Jahr gehen sie an die Prostata Hilfe Deutschland e.V.. Und hier kann man die Aktion unterstützen.

Ein Schnurrbart für den guten Zweck

Beim "Movember" geht es im Grunde um drei Themen: Prostatakrebs, Hodenkrebs und mentale Gesundheit.

Das SWR-Studio Heilbronn hat mit Experten über die Vorsorge gesprochen, über Risiken und darüber, was man vielleicht auch als Außenstehender oder Außenstehende tun kann, um die Männer zu unterstützen.

Der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (dgppn) zufolge, sind Stand April 2024 jährlich in Deutschland 27,8 Prozent der Menschen von einer psychischen Erkrankung betroffen - das sind rund 17,8 Millionen. Die häufigsten Erkrankungen sind Angststörungen und Depressionen.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geben nur etwa halb so viele Männer wie Frauen an, sich psychisch belastet zu fühlen. Dem gegenüber steht allerdings ein anderer Fakt: Denn etwa drei Viertel der Suizide in Deutschland werden von Männern begangen. Auch hier setzt der "Movember" an, um Stigmata zu brechen und mehr Männer zu ermutigen, in sich hineinzuhören und sich zu öffnen, wenn es ihnen nicht gut geht.

Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Suizidgedanken im Kopf kreisen, das Gefühl besteht, an einer psychischen Krankheit zu leiden oder die aktuelle Lebenssituation ausweglos erscheint: Nicht zögern, Hilfe annehmen. Für sich selbst oder auch Angehörige. Hilfe und Ansprechpartner:innen findet ihr unter anderem bei der Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 (Anrufe sind kostenlos) oder auf telefonseelsorge.de Deutschlandweites Info-Telefon Depression für Betroffene und Angehörige: 0800 33 44 5 33 Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111.

Mentale Gesundheit bei Männern noch immer stigmatisiert

Iris Kaspar leitet die Ehe-, Familien- und Lebensberatung bei der Caritas im Main-Tauber-Kreis. Hier können auch Menschen mit psychiatrischen Diagnosen Hilfe und Beratung bekommen - allerdings keine Therapie.

Dennoch kennt sich Iris Kaspar mit psychischen Problemen aus. Sie schreibt dem SWR-Studio Heilbronn: "Sozialisation, gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse führen dazu, dass Männer zum einen weniger darauf geprägt sind, auf psychische Symptome und emotionale Belastungen zu achten und zum anderen auch eher dazu neigen, keine Hilfe in Anspruch zu nehmen."

Adressen im Überblick Info-Telefon Depression der deutschen Depressions- und Suizidhilfe : 0800 / 33 44 533.

: 0800 / 33 44 533. Der Service der 116117 vom Allgemeinen Medizinischen Dienst kann dir am Telefon oder online dabei helfen, einen Psychotherapeuten zu finden.

kann dir am Telefon oder online dabei helfen, einen Psychotherapeuten zu finden. Kontakt & Austausch mit anderen Betroffenen im Online Forum Depression. Hilfe in Baden-Württemberg

Unter der Hotline 0800 377 377 6 bekommst du kostenlos psychosoziale Beratung.

bekommst du psychosoziale Beratung. Das Klinikradar gibt eine schnelle Übersicht über Kliniken für Depressionen.

Neuhland ist gemeinnützig und bietet kostenfreie und anonyme Hilfe für Menschen in Krisensituationen. Wer sich nicht traut anzurufen, kann auch einen Chat-Termin vereinbaren. Hilfe in Rheinland-Pfalz

Bündnisse gegen Depression in eurer Nähe sind hier zusammengestellt. Sie sorgen für Aufklärungsarbeit und vernetzen Fachärzte

Das DRK bietet Selbsthilfegruppen für Betroffene von Angst und Depression an.

Vom Krisentelefon bis zu Psychiatrieplätzen: Alle Angebote für die Vorderpfalz sind hier in einer Liste zusammengestellt.

Depression: Die Krankheit der "...losigkeiten"

Besonders die Depression bezeichnet sie als die Krankheit der "…losigkeiten". Betroffene - und das kann man auch an sich selbst erkennen - fühlen sich in der Regel nämlich vor allem lustlos, antriebslos, appetitlos, gefühllos, schlaflos, freudlos und/oder sinnlos.

Depressionen bei sich selbst erkennen Iris Kaspar ist Leiterin der Ehe-, Familien und Lebensberatung der Caritas Tauberkreis. Hier erhalten beispielsweise Betroffene oder Angehörige Beratung und Hilfe beim Umgang mit der Symptomatik. Folgende Anzeichen einer Depression bei sich selbst sollte man beobachten und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen, so Kaspar: Es gibt einige Anzeichen einer Depression, die viele Menschen als "normal" oder "vorübergehend" abtun, besonders weil sie teilweise im Alltag tatsächlich häufig vorkommen. Wenn solche Symptome jedoch über längere Zeit bestehen und die Lebensqualität beeinträchtigen, ist es ratsam, einen Arzt, oft den Hausarzt, aufzusuchen. Jeder kennt Phasen von Müdigkeit, besonders in stressigen Zeiten. Bei Depressionen jedoch hält diese Müdigkeit oft an, unabhängig davon, wie viel man schläft. Selbst nach einer erholsamen Nacht fühlen Betroffene sich erschöpft und antriebslos. Dinge, die früher Spaß gemacht haben (Hobbys, Treffen mit Freunden, Lieblingsserien), wirken plötzlich sinnlos oder langweilig. Wenn diese Freudlosigkeit über mehrere Wochen anhält und man kaum noch Antrieb hat, selbst kleine Dinge zu unternehmen, kann das ein ernstes Anzeichen sein. Betroffene denken häufig schlecht von sich selbst oder haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wenn solche Gedanken regelmäßig auftreten und nicht mehr verschwinden, kann dies ein Warnzeichen sein. Häufige körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magenprobleme oder allgemeine Schmerzen ohne erkennbare organische Ursache können ein Zeichen für eine Depression sein. Sie werden oft als stressbedingt abgetan, sind aber in Verbindung mit anderen Symptomen ernstzunehmen.

Ergänzend erklärt Kaspar: "Bei Männern zeigen sich bei psychischen Belastungen oftmals eher Symptome von Gereiztheit, Überforderung, Aggressivität, Risikoverhalten oder Suchttendenzen. Damit einher geht die Scham, diese Befindlichkeiten zu benennen."

Erkennt man solche Anzeichen bei einem Angehörigen, einem Freund, Vereins- oder Arbeitskollegen, kann es oft schon ein erster Schritt sein, anzubieten, mit dem- oder derjenigen darüber zu sprechen. Allerdings sollte man die möglicherweise Betroffenen nicht überrumpeln und geduldig sein.

So können Angehörige Betroffene unterstützen Iris Kaspar ist Leiterin der Ehe-, Familien und Lebensberatung der Caritas Tauberkreis. Hier erhalten beispielsweise Betroffene oder Angehörige Beratung und Hilfe beim Umgang mit der Symptomatik. Folgende Tipps und Hinweise hat Kaspar für Angehörige oder Freunde, die Betroffene unterstützen wollen: Zuhören, Präsenz zeigen, einfach da sein. Manchmal hilft es wenn man fragt: "Möchtest du darüber sprechen?" Kleine Schritte vorschlagen: "Es könnte hilfreich sein, mit jemandem zu reden der sich auskennt" (Therapeuten) und die Person eventuell dorthin begleiten. Der Person Sicherheit geben: Viele depressive Menschen empfinden Scham oder Schuldgefühle. Zeigen Sie Verständnis, dass die Person sich ihrer Gefühle nicht schämen muss. Geben Sie der Person Zeit: Nicht entmutigen lassen, wenn Hilfsangebote nicht gleich angenommen werden. Einladung zum Spaziergang: Natur und Bewegung haben nachweislich eine positive Wirkung auf die psychische Verfassung. Hinweis auf Selbsthilfegruppen oder Onlineforen: "Ich kenne da jemanden, dem geht es gerade ähnlich, vielleicht tut es dir gut, dich mit ihm auszutauschen?“

An den Heilbronner SLK-Kliniken leitet Gencay Hatiboglu die Urologie. "Der Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart beim Mann", sagt er. Daher ist die Vorsorge hier besonders wichtig. Die Krankenkassen übernehmen ab dem 45. Lebensjahr einmal jährlich eine Vorsorge. Trotzdem nehmen das der AOK zufolge nur rund 25 Prozent der Männer wahr. "Zu wenig", sagt Hatiboglu. Deshalb ist auch Aufklärung, wie beispielsweise durch den "Movember", genauso wichtig, wie die eigentliche Vorsorge.

Diese Früherkennungsuntersuchungen zahlt die Krankenkasse Hautkrebs:

Ab 35 Jahre Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre Darmkrebs:

Immunologischer Test auf verstecktes Blut im Stuhl jährlich von 50 bis 54 Jahren

Ab 55 Jahren alle zwei Jahre, solange keine Darmspiegelung durchgeführt wurde

Männer können schon ab 50 Jahren eine kostenlose Darmspiegelung durchführen lassen, da ihr Risiko höher ist als bei Frauen Gebärmutterhalskrebs:

Frauen zwischen 20 und 30 Jahren. Jährliche Abstrichuntersuchung (PAP-Test)

Frauen ab 35 Jahren: Co-Test (PAP-Test und HPV-Test) alle drei Jahre Brustkrebs:

Frauen ab 30 Jahren jährliche Tastuntersuchung

Frauen von 50 bis 69 Jahren alle zwei Jahre Mammographie Prostatakrebs:

Männer ab 45 Jahren jährliche Tastuntersuchung Quelle: Deutsche Krebshilfe

Bei der Untersuchung handelt es sich dann um eine sogenannte Tastuntersuchung. Hatiboglu und auch die Urologische Fachgesellschaft empfehlen darüber hinaus aber auch noch eine Blutabnahme des sogenannten prostataspezifischen Antigens. Eine einfache Blutwertbestimmung, die in die Untersuchung mit einfließt.

Risikopatienten können schon früher zur Vorsorge

Wie bei jeder Regel gibt es Ausnahmen: Risikopatienten können die Vorsorge schon ab dem 40. Lebensjahr jährlich wahrnehmen. Dazu zählen Männer, bei denen beispielsweise der Bruder oder Vater, also ein Verwandter ersten Grades, Prostatakrebs hatte. Neuere Untersuchungen, so Hatiboglu, ergaben sogar, dass es genetische Veränderungen geben kann - das sogenannte BRCA-Gen, das man aus der Brustkrebsdiagnostik kenne. Auch das könne bei Männern vorkommen und wenn so etwas in der Familie bekannt sei, würde er ebenfalls eine Vorsorge ab dem 40. Lebensjahr empfehlen.

Allerdings entscheiden die Kassen bei den Risikofaktoren von Fall zu Fall, die frühere Vorsorge muss angefragt werden. Jedoch, so Hatiboglu, sei eine solche Vorsorgeuntersuchung auch nicht sonderlich teuer. Darüber hinaus seien eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung einfache Mittel, selbst dem Prostatakrebs vorzubeugen.

Gute Heilungschancen im Frühstadium

Wird der Krebs im Frühstadium erkannt, wenn er sich noch in der Prostata befindet, ist der Tumor der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge heilbar. Das bestätigt auch Hatiboglu im SWR-Gespräch. Als geheilt gilt man, wenn fünf Jahre lang der Krebs nicht zurückkommt, erklärt der Direktor. Die Chancen darauf liegen bei 60 bis 90 Prozent.

Während der Prostatakrebs vor allem bei älteren Männern die häufigste Tumorerkrankung ist, ist es für jüngere Männer der Hodenkrebs. Hier gebe es keine dedizierte Vorsorge vom Gesetzgeber oder den Krankenkassen aus, erklärt Hatiboglu im Gespräch mit dem SWR. Daher sei eine Sensibilisierung, eben vor allem der jungen Männer, hier besonders wichtig.

Alle vier Wochen, empfiehlt der Klinikdirektor, soll Mann seinen Hoden abtasten. Das geht zum Beispiel ganz einfach beim Duschen. Wird eine Verhärtung festgestellt, sollte man einen Arzt aufsuchen. Das kann zunächst der Hausarzt sein. Die schlussendlichen weiteren Untersuchungen, was da im Hoden los ist, wie Hatiboglu sagt, macht dann aber der Urologe. Daher kann man den, wenn möglich, auch direkt aufsuchen.

Warum eine Früherkennung besonders wichtig ist, zeigen die Heilungschancen bei Hodenkrebs. Laut Hatiboglu liegen selbst im fortgeschrittenen Stadium die Heilungschancen noch bei 80 bis 95 Prozent.