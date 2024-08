Start-up Metrucks aus Schwäbisch Hall geht in Serienproduktion

Das Haller Start-up Metrucks geht mit seinem Lasten-Pedelec "Doer" in Serienproduktion. Seit 2020 tüfteln sie ohne Investoren an ihrem Projekt - mit Erfolg.

Jede Gründerin und jeder Gründer träumt davon: Das eigene Produkt geht in Serienproduktion. Für Metrucks von Srinath und Nicole Menon geht dieser Traum in Erfüllung. Die Planungen laufen auf Hochtouren, die ersten Aufträge trudeln ein. Doch bis dahin war es ein langer Weg, den das Ehepaar Menon bewusst ohne Investor gehen wollte. So wurde aus der Idee ein Prototyp erst auf dem Küchentisch, dann in der Garage bis hin in eine Werkstatt in der Nähe von Schwäbisch Hall.

SWR-Reporterin Luisa Funk hat Srinath und Nicole Menon in ihrer Werkstatt besucht.

Srinath Menon arbeitete als Ingenieur bei einem Autohersteller in Stuttgart und merkte, dass die Logistikunternehmen in Zukunft kleinere Fahrzeuge für die Innenstadt benötigen. Also stieg er von Autos auf Pedelecs um. Auch seine Frau Nicole gab ihren Job als Zahnärztin auf und übernahm die Verwaltung des Start-ups. Beide haben sich das nötige Wissen über die Jahre selbst angeeignet.

Die Philosophie hinter dem Doer: Es sollen nicht nur Emissionen in der Logistik eingespart werden, sondern er ist so konzipiert, dass kaputte Teile einfach ausgebaut und ersetzt werden können. "Srinaths Motivation war, dass er, mit der Gabe zu entwickeln, geboren wurde und er soll sie nutzen, damit jeder was davon hat", erklärt Nicole Menon.

Wichtigste Fähigkeit: Durchhaltevermögen

Das Ehepaar Menon musste nicht nur bei der Entwicklung viele Probleme überwinden. Auch die indische Herkunft von Srinath war für manche Dienstleister, die die Menons beschäftigen wollten, wohl ein Problem. Nicole Menon erzählt, als sie zu den Dienstleistern ging, wurde nur noch der halbe Preis von dem genannt, was Srinath zuvor angeboten bekommen hatte. Doch davon lässt er sich nicht unterkriegen. Sein Motto: "When the going the tough, the tough gets going" - niemals aufgeben, egal was kommt.

Srinath sagt gerne, I don´t take no as an answer. Und wenn echt alles aussieht, als wäre die Welt jetzt zu Ende, dann gibt er immer noch nicht auf, dann kämpft er und schaut so lange, bis er eine Lösung hat.

Start-up ohne Investor: Vorteil und Nachteil

Das Ehepaar Menon ist sein eigener Chef und arbeitet ohne Investor. Das bedeutet für die beiden aber auch, dass die Grenzen zwischen Beruf und Privatem verschwimmen. Außerdem dauert es länger, bis das fertige Produkt auf den Markt kommt, so Nicole Menon. Dennoch seien sie effizienter, da sie in der Entwicklung nicht jeden Schritt und alle Änderungen absprechen müssen.

Großer Traum treibt sie an

Doch alle Probleme und Hürden bei ihrem Projekt nehmen Srinath und Nicole Menon auf sich, denn das Ziel ist klar: Srinath will mit dem Gewinn der Firma irgendwann Schulen in Indien bauen. "Kinder sind die Zukunft. Es gibt auch viele arme Kinder und ihre Bildung ist sehr wichtig. Wenn die Kinder gut gebildet sind, hilft das einem Land beim Fortschritt." Daraufhin schießen Nicole Tränen in die Augen: "Die Kinder waren der Grund, warum ich mich überhaupt auf dieses Projekt eingelassen habe."