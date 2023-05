Nacktaufnahmen erpresst: Mann aus Cleebronn muss ins Gefängnis

Das Landgericht Heilbronn hat am Donnerstag einen Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Der 45-Jährige muss dreieinhalb Jahre in Haft.

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern hat das Heilbronner Landgericht einen Mann aus Cleebronn (Kreis Heilbronn) zu einer Haftstrafe verurteilt. Drei Jahre und sechs Monate muss er in Gefängnis. Der Mann gab sich in sozialen Netzwerken als 15-Jähriger aus und lernte so junge Mädchen kennen. Von Mai 2020 bis November vergangenen Jahres sprach er drei Mädchen zwischen elf und 13 Jahren übers Internet an und brachte sie dazu, ihm pornografische Fotos zu schicken, so das Gericht.

Kinder- und Jugendpornos ins Netz gestellt

Anschließend erpresste der Mann laut Gericht seine jungen Chatpartnerinnen mit ihren Bildern, um an Nachschub zu gelangen. Er wolle die Nacktaufnahmen öffentlich machen, wenn sie ihm nicht weitere Aufnahmen zukommen lassen, so seine Forderung.

Zudem besaß der 45-Jährige zahlreiche Kinder- und Jugendpornos in Bild- und Videoform, die er zum Teil ins Internet gestellt hatte.