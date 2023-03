Heilbronn: Anklage gegen Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat Anklage gegen einen Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs erhoben. Er war in einer Kindertagesstätte in Heilbronn beschäftigt.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn sieht nach Abschluss ihrer Ermittlungen den hinreichenden Tatverdacht, dass der Erzieher während seiner Tätigkeit ein Kind im Vorschulalter sexuell missbraucht haben soll, hieß es auf SWR-Anfrage. Deswegen habe die Staatsanwaltschaft nun Anklage am Amtsgericht Heilbronn erhoben. Der Mann soll an einer Kindertagesstätte in Heilbronn beschäftigt gewesen sein.

Nicht der erste Fall

Der Fall des Missbrauchs in der Kita soll allerdings nicht der einzige Fall sein. Laut Staatsanwaltschaft ist bereits ein weiterer, ähnlich gelagerten Fall im weiteren privaten Umfeld des Mannes aus dem Jahr 2021 bekannt geworden.

Über die Zulassung der Anklage müsse nun das Amtsgericht entscheiden, so die Staatsanwaltschaft.