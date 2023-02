per Mail teilen

Während Massagen soll ein Mann sieben Frauen vergewaltigt und weitere sexuell belästigt haben. Das Urteil: Sechs Jahre Gefängnis und dreijähriges Berufsverbot.

Vor dem Heilbronner Landgericht ist ein ehemaliger Masseur aus Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) wegen siebenfacher Vergewaltigung und mehrfacher sexueller Belästigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden.

Nach der Haftstrafe darf er drei Jahre keine Berufe mit körperlichen Behandlungen ausüben, so das Urteil, welches noch nicht rechtskräftig ist. Der 62-Jährige soll mehrere Frauen während der Massage mit seinen Übergriffen überrascht und teilweise auch Gegenwehr der Frauen überwunden haben.

Vergewaltigungen: Masseur gab Taten zu

Vor Gericht hat der Mann mehrere Taten gestanden, was im Urteil gewürdigt wurde, weil er dadurch mehreren Frauen psychisch belastende Aussagen erspart hat. Mehrere Opfer leiden seit den Taten unter psychischen Problemen und sind in Behandlung, so der Richter.

Sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen zwischen 2018 und 2022 sind bekannt, weil irgendwann eine Patientin den Mut gefasst hatte, Anzeige zu erstatten. In dem Zeitraum soll er jedoch bereits sieben Frauen vergewaltigt und weitere sexuell belästigt haben. Der Mann konnte wohl auch deshalb so lange ohne Konsequenzen arbeiten, weil er seinen Opfern oft erklärte, dass seine Handlungen für die Behandlung notwendig gewesen seien.