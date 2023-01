Mann soll Freundin in Lauffen vergewaltigt haben

Am Heilbronner Landgericht beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Lauffen am Neckar. Ihm wird unter anderem schwere Vergewaltigung vorgeworfen.

Der Mann soll im Frühjahr vergangenen Jahres in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) seiner damaligen Freundin körperliche und sexualisierte Gewalt angetan haben. In einem Fall soll er in seiner Wohnung auf die Frau mit einem Nudelholz eingeschlagen und sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Prozesstermine bis März Sein Opfer erlitt laut Anklage Frakturen im Nasenbereich, ein Bauchtrauma und mehrere Hämatome. Außerdem hätten sich Zähne gelockert. Der Prozess ist aktuell bis Anfang März terminiert. Das Heilbronner Landgericht will elf Zeugen und zwei Sachverständige hören.