Urteil wegen Totschlags mit Tequila-Flasche in Sicht

Im Prozess wegen Totschlags mit einer Tequila-Flasche wird am Mittwochnachmittag am Landgericht Heilbronn das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 30-jähriger Mann.

Am heutigen Mittwoch soll am Heilbronner Landgericht das Urteil im Prozess wegen Totschlags mit einer Tequila-Flasche fallen. Angeklagt ist der 30-jährige Lebensgefährte der verstorbenen Frau. Im November vergangenen Jahres soll er in Heilbronn seiner Lebensgefährtin eine Tequila-Flasche aus Glas auf den Kopf geschlagen haben. Das stritt er gleich zu Prozessbeginn im September jedoch ab. Die Frau starb an einer Schädelfraktur.

Heftiger Streit soll vorausgegangen sein

Den Tod seiner Lebensgefährtin habe der 30-Jährige laut Anklage zumindest billigend in Kauf genommen.

Zuvor soll das Paar heftig gestritten haben. Dabei hat der Mann laut Anklage dem siebenjährigen Sohn seiner Freundin eine Zimmertür gegen den Kopf geschlagen.