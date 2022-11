per Mail teilen

Die neue Expressionismus-Ausstellung der Kunsthalle Vogelmann geht auf die Einflüsse von Krieg und Verzweiflung ein und zeigt bunte Bergmotive von bekannten Künstlern.

Ab Samstag ist in der Kunsthalle Vogelmann die neue Ausstellung Expressionismus Schweiz zu sehen. Ein besonderes Highlight des Künstlers Hermann Scherer zeigen schon die Werbeplakate. Kuratorin Barbara Martin sagte dem SWR, das Werk sei mit seiner Farbigkeit exemplarisch. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Museen und ist bis zum 26. Februar nun exklusiv in Deutschland zu sehen.

Inspiriert wurde der Schweizer Hermann Scherer auch von dem bekannten deutschen Künstler Ernst Ludwig Kirchner, der in der Schweiz nach dem Ersten Weltkrieg sein Exil fand. Unter anderem von ihm gibt es Holzschnitte, die durch den schwarz-weißen Kontrast für den Expressionismus beispielhaft sind. Mit dem Holzschnitt "Kopf des Kranken" zeigt Kirchner, wie sehr ihn der Schrecken des Ersten Weltkriegs und die anschließende Alkohol- und Medikamentensucht gezeichnet hat.

Die Kunsthalle Vogelmann hat in der Regel dienstags bis sonntags und an Feiertagen geöffnet.