Baustellen-Kran kracht auf Garage in Heilbronn

In Heilbronn ist am Montagmittag ein Baukran auf eine Garage gekracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll jetzt ermittelt werden.

Anwohner und Passanten sind offenbar mit dem Schrecken davongekommen, als im Heilbronner Stadtteil Sontheim am Montag plötzlich ein Baukran umkippte und auf mehrere Garagen fiel. Dabei beschädigte das riesige Baugerät eine Garage. Verletzt wurde laut Polizei niemand. In der Garage standen offenbar zwei Fahrräder. Die Ermittlungen laufen, der Sachschaden ist nach Einschätzung der Beamten hoch.

Am Montag waren zudem Gutachter am Ort des Geschehens. Auch die Bauaufsicht der Stadt Heilbronn wurde in dem Fall hinzugezogen. Wann der Kran dann abtransportiert wird, ist noch unklar.

Kran-Unfälle in der Vergangenheit

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kran nicht standfest ist: Erst im September krachte ein Baukran in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) auf den Rohbau eines Mehrfamilienhauses - mit glimpflichem Ausgang: Zu dem Zeitpunkt waren mehrere Arbeiter auf dem Flachdach des Hauses zugange. Sie hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Auch so im vergangenen Jahr im Winter: Damals kippte ein Kran in einem Heilbronner Wohngebiet in einen Rohbau.