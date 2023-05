Kanufahrten auf dem Kocher zu Pfingsten sehr beliebt

per Mail teilen

Über Pfingsten sind bei gutem Wetter Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel sehr nachgefragt. Zum Beispiel Kanufahrten auf dem Kocher bei Braunsbach im Landkreis Schwäbisch Hall.

Am Kocher bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) startet zu Pfingsten die Hochsaison im Kanuverleih. Der Fluss ist für Kanutouren gut geeignet, einer der Anbieter ist "aktiv Tours Hohenlohe". Durch das wechselhafte Frühjahr gab es davor kaum Buchungen, jetzt sei der Verleih dagegen sehr gefragt - auch durch den gut besuchten Campingplatz in Braunsbach.

Wasserpegel ist jetzt optimal

Inhaber Stefan Thaidigsmann bietet Kurztouren mit einer Länge von eineinhalb bis dreieinhalb Stunden an, sowie Tagestouren, die ungefähr fünf Stunden dauern. Der Wasserstand des Kochers sei derzeit bei einem Pegel von 53 Zentimetern, weshalb momentan jeder gut auf dem Kocher fahren könne. Touren für Familien mit Kindern werden bei einem Pegel von 40 bis 65 Zentimetern angeboten, aktuell könne jeder fahren, so Stefan Thaidigsmann.

Zwischen 65 und 80 Zentimetern dürften nur noch Erwachsene auf den Kocher. Am Anfang der Saison war der Pegel aufgrund der häufigen Niederschläge oft zu hoch, weshalb Familien mit Kindern ins Taubertal ausgewichen seien.

Der Wasserpegel im Kocher ist momentan perfekt für Touren mit Kindern. SWR

Tour von Enslingen bis nach Braunsbach

SWR-Reporterin Juliane Pyper hat sich zusammen mit Hobby-Kanufahrerin Silke Ganser für eine kleine Tour auf den Kocher begeben. Die circa eineinhalbstündige, sieben Kilometer lange Tour geht von Enslingen (Kreis Schwäbisch Hall) den Kocher entlang, unter Deutschlands höchster Brücke, der Kochertalbrücke, hindurch bis nach Braunsbach.

Unterwegs kann man traumhafte Natur bestaunen: das Naturschutzgebiet am Grimmbach, verwunschene Bäume, die an den Amazonas erinnern, einen Steinbruch und viele Wasservögel. Wenn man Glück hat, erhascht man auch einen Eisvogel. Das Naturschutzgebiet am Grimmbach ist für Kanuverleiher Stefan Thaidigsmann die schönste Stelle im Kochertal.

Stromschnellen inklusive - aber kein Problem auch für Anfänger

An manchen Stellen gibt es auch Stromschnellen, unter anderem die längste Stromschnelle im Kochertal, die aber nicht allzu schwer zu meistern ist. Großen Vorerfahrungen im Kanufahren sind nicht nötig für die Tour. Im Vorfeld erfolgt eine Einweisung und alles wird genau erklärt. An den meisten Stellen ist der Kocher auch nicht besonders tief, an vielen Stellen kann man stehen. Kanuverleiher Stefan Thaidigsmann verweist scherzend auf die Erfolgsquote von 90 Prozent seiner Kanufahrer, die bei den Kochertouren nicht kentern.

SWR-Reporterin Juliane Pyper mit Kanu-Liebhaberin Silke Ganser nach der Kanutour auf dem Kocher. SWR

Vom Wasser aus ein anderer Blick auf die Natur

Hobby-Kanufahrerin Silke Ganser, die die eineinhalbstündige Tour mitgemacht hat, spielt mit dem Gedanken, sich selbst ein Kanu anzuschaffen, da Kanufahren für sie pure Entspannung bedeutet. "Du bist so nah an der Zivilisation und hast aber trotzdem das Gefühl, dass du ganz woanders bist", schwärmt Silke Ganser. Und auch für Stefan Thaidigsmann ist das Besondere am Kanufahren, dass man die Natur von einer ganz anderen Perspektive vom Fluss aus erleben kann.