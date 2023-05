Sonniges Wochenende stimmt Neckarboot-Bootsverleih positiv

Zum sonnigen Wochenende ist der Betreiber des Neckarboot-Bootsverleihs positiv gestimmt, dass die Buchungszahlen weiter anziehen. Hier kann man auch auf dem Wasser grillen.

Das Geschäft an der Neckarhalde in Heilbronn beim Neckarboot-Bootsverleih läuft noch nicht optimal in diesem Jahr. Mit dem sonnigen Wochenende hofft der Betreiber aber auf einen Anstieg der Buchungszahlen. Die Besonderheit: Hier kann man auch auf dem Wasser grillen.

Buchungszahlen noch nicht optimal

Bisher laufe das Geschäft noch nicht ganz optimal, so Betriebsleiter Patrick Rück. Der Regen, den es zuletzt immer wieder gab, halte die ein oder anderen Besucherinnen und Besucher wohl noch ab. Doch Rück ist besonders an diesem Wochenende zuversichtlich, soll es doch bis zu 28 Grad und Sonnenschein geben. Für den kommenden Sommer, so Rück, sei er schon "gut ausgebucht".

"BBQ-Donuts" und Einhörner auf dem Neckar

Wer schon öfter am Altarm des Neckars in Heilbronn unterwegs war, hat sie vielleicht schon einmal gesehen: Runde Boote, mit Schirm und Grill. Diese sogenannten "BBQ-Donuts" sind das Aushängeschild des Neckarboot-Bootsverleihs. Daneben gibt es auch Speedboote oder verschiedene Tretboote zu mieten, zum Beispiel in Form eines Einhorn-Zweisitzers. Am häufigsten werden die "BBQ-Donuts" gebucht, vor allem für Jungesellenabschiede, berichtet Rück. Das entsprechende Grillgut gehört zur Buchung dazu - auch vegetarisch und regional bezogen.

Neben dem Verleih in Heilbronn an der Neckarhalde, gibt es einen weiteren Standort mit etwas kleinerem Angebot in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn).