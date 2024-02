Handwerk in Heilbronn-Franken setzt auf künstliche Intelligenz

per Mail teilen

Handwerksbetriebe in Heilbronn-Franken wollen künstliche Intelligenz mitentwickeln. Sie hoffen auf Auswege aus dem Facharbeitermangel, heißt es bei der Handwerkskammer.

Wenn in Heilbronn eines der größten Zentren für künstliche Intelligenz in Europa entsteht - der Innovationspark IPAI - darf das Handwerk nicht fehlen, davon ist Ralf Schnörr, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken überzeugt. Vor wenigen Wochen erst haben Kammer und IPAI-Entwickler eine Kooperation vereinbart.

Alle Informationsveranstaltungen überbucht

Seitdem gibt es eine ganze Reihe von Informationsveranstaltungen für die Betriebe. Und laut Schnörr ist das Interesse daran groß. Sie seien alle überbucht, sagt der Hauptgeschäftsführer der Kammer.

Das Handwerk in Heilbronn-Franken setzt auf KI im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Quelle: BäckerAI

Keine Angst vor der KI

Angst vor künstlicher Intelligenz sei beim Handwerk fehl am Platz. Die künstliche Intelligenz kann keine Dächer decken. Sie kann keine Leitungen ziehen und auch kein Brot backen. Und deswegen braucht kein Handwerksbetrieb Angst vor der künstlichen Intelligenz haben, sondern man muss die Vorteile nutzen, so Schnörr.

Für ihn liegen die Vorteile auf der Hand: KI könne helfen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und damit auch Mitarbeitende sparsamer einzusetzen. Und das wäre möglicherweise ein Ausweg aus dem Fachkräftemangel.

Handwerk bietet den praktischen Input

Vom Heilbronner Innovationspark IPAI könnten die Handwerksbetriebe nicht nur profitieren, ist der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer überzeugt. Sie würden den Forschern den nötigen Input geben, wie deren technologischer Fortschritt in der Praxis genutzt werden kann.

KI für Bäckereien auf dem Markt

Eine praktische Anwendung kommt bereits aus Großrinderfeld im Main-Tauber-Kreis. Die Software des Start-ups "BäckerAI" sagt vorher, wie viel Gebäck eine Bäckerei voraussichtlich am nächsten Tag verkaufen wird. Entwickelt wurde sie allerdings nicht in Heilbronn sondern von zwei Studenten an der Uni Würzburg.