Am letzten Spieltag der ersten Bundesliga der Frauen traf die Sportunion Neckarsulm (SUN) auf den Absteiger Solingen-Gräfrath. Es ging um alles: den Verbleib in der Elite-Liga.

Das Spiel am Samstagabend war für die Neckarsulmer Handballerinnen ein echtes Endspiel. Die Spannung war riesig. Mit einem 34:29 Sieg gegen Solingen-Gräfrath konnten sie sich dann tatsächlich noch den Verbleib in der ersten Liga sichern, nach einer eigentlich völlig verkorksten Saison.

Es sei zwar nicht das beste Spiel der Sportunion gewesen, erklärt Trainer Thomas Zeitz im SWR-Interview. Doch das habe man bei dem, was auf dem Spiel stand, auch nicht erwarten können. Am Sonntag zeigt er sich stolz, doch er sagt auch, "ich war schon vorher stolz."

Ich bin stolz, dass die Mannschaft daran geglaubt hat und dass sie sich dann wirklich auch selbst aus eigener Kraft belohnt hat.

Neckarsulm lange abgeschlagen

Denn lange Zeit waren die Neckarsulmerinnen in der abgelaufenen Runde punktlos am Tabellenende. Noch im Januar standen 0 Punkt auf ihrem Konto. Dass die Mannschaft den Klassenerhalt aus eigener Kraft heraus schaffen würde, habe damals wohl kaum jemand geglaubt. Mit einem Sieg gegen Halle-Neustadt im April begann dann aber der kaum mehr für möglich gehaltene Endspurt. Rund um diese Partie gab es eine kuriose Geschichte.

Spiel wegen rutschigem Boden abgesagt

Das Spiel gegen Halle war beim ersten Termin kurz vor Spielbeginn abgesagt worden. Der Grund: der Boden war nach einer nicht mehr völlig aufzuklärenden Reinigung zu rutschig und damit für die Spielerinnen zu gefährlich. Knapp zwei Wochen später gewann Neckarsulm dann deutlich, auf standfestem Untergrund.

Mannschaft findet sich

Im Mai lief es dann immer besser, endlich auch mit guten Spielen gegen höher eingeschätzte Gegner. "Die Mannschaft hat sich endlich gefunden und zeigt sich deutlich verbessert", sagte ein zufriedener Bernd Dollmann, Vorstandsmitglied bei der Sportunion Neckarsulm (SUN). Er selbst hatte immer an die Wende geglaubt.

Neckarsulm will Abstiegskampf vermeiden

Thomas Zeitz blickt auf eine bewegende und anstrengende Saison zurück. Gegenüber dem SWR witzelt er, er freue sich jetzt erst einmal auf ein paar freie Tage, um dann mit voller Kraft in die Vorbereitung auf die kommende Saison zu starten. In der neuen Saison soll dieser nervenzehrend Abstiegskampf vermieden werden. Denn, so Zeitz, man habe mit dem jetzigen Team einen guten Grundstein gelegt, um nicht wieder bei Null anfangen zu müssen.

Dank gilt auch den Fans

Nicht zuletzt wollte sich Zeitz auch bei den Fans bedanken. Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Mannschaft so lange punktlos auf dem letzten Platz stehe und im Zuschauerranking trotzdem ligaweit auf Platz Fünf stehe. Auch dieser Rückhalt habe dem Team am Samstag und in den Spielen davor sehr gehofen.