Spielabsage: Wer ist schuld am rutschigen Hallenboden in Neckarsulm?

per Mail teilen

Immer noch ist unklar, wer auf dem Hallenboden in Neckarsulm vor einem Handballspiel für Rutschgefahr gesorgt hat. Laut eines Gutachtens war es nicht die Reinigungsfirma. Wer dann?

Am Karsamstag ist das Frauenhandballspiel der Sportunion Neckarsulm (SUN) gegen Halle-Neustadt ausgefallen. Der kuriose Grund: an einigen Stellen war der Hallenboden der städtischen Halle "Ballei" zu rutschig. Ein von der Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in Auftrag gegebenes Gutachten belegt nun, dass sich auf dem Boden eine "ölartige Substanz" befunden hatte. Die Reinigungsfirma ist demnach aber nicht daran schuld. Laut SUN-Vorstandsmitglied Bernd Dollmann kann aber auch der Verein nichts dafür.

Ballharz verklebt den Boden

Nach dem letzten Arbeitseinsatz der Reinigungsfirma hatten laut der Pressemitteilung der Stadt noch andere Mannschaften in der Halle trainiert, allerdings ohne auszurutschen. Die "ölartige Substanz" muss also erst danach aufgetragen worden sein. Vermutlich wollte jemand das klebrige Ballharz vom Boden entfernen. Wer, das bleibt ein Rätsel. Der Boden wurde jedenfalls laut der Stadt nicht dauerhaft geschädigt.

Spiel wird nachgeholt

Kurzzeitig gab es bei der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) wohl Überlegungen, Neckarsulm die Punkte abzuziehen. Das wäre deshalb besonders tragisch, weil sich die Handballerinnen mitten im Abstiegskampf befinden und jeden Punkt dringend benötigen. Laut SUN-Vorstandsmitglied Bernd Dollmann ist der Verein aber aus dem Schneider: Das Spiel werde nachgeholt, weil die Sport-Union nichts für die Spielabsage könne, sagte er dem SWR. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest.