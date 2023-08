Leere Geschäfte statt abwechslungsreiche Läden: Kundinnen und Kunden sehen Heilbronn nicht mehr als Shopping-Erlebnis. Die Stadt setzt auf den "Masterplan Innenstadt".

Kurz vor dem Sommerurlaub noch für ein paar Besorgungen in die Innenstadt gehen und dann den Nachmittag in einem kleinen Café ausklingen lassen. Dafür fahren einige Heilbronner lieber woanders hin. Vor allem jungen Menschen fehlen die passenden Angebote.

"Ich bin dafür, dass man lokale Geschäfte unterstützt, aber wenn einen nichts anspricht, kann man auch nichts kaufen."

Zu wenig Parkmöglichkeiten?

Älteren Kundinnen und Kunden fehlen hingegen die Parkmöglichkeiten, berichten einige Händlerinnen und Händler in der Hafenmarktpassage. Viele seien nicht mehr gut zu Fuß und daher darauf angewiesen, in der Nähe parken zu können. Daher seien auch die SommerZonen in der Lohtor- und Turmstraße nicht förderlich für das Geschäft. Für sie seien wichtige Parkzonen gewichen, das erklärt auch der Inhaber eines Imbisses, der direkt an einer SommerZone liegt: Weniger Kundinnen und Kunden würden nun Essen zum Abholen bestellen, weil es keine Möglichkeit gebe, kurz zu parken. Auch insgesamt wären viel weniger Kundinnen und Kunden in Stadt unterwegs.

"SommerZonen" sorgen in Heilbronn für Abkühlung

Stadt Heilbronn: Kundenzahlen bleiben gleich

Die Stadt Heilbronn konnte jedoch keine ausbleibenden Kundinnen und Kunden feststellen, lediglich die Baustelle in der Kaiserstraße hätte einen Einfluss:

"Was wir feststellen, ist, dass durch die Baumaßnahme der Stadtbahn derzeit eine leichte Verschiebung von der Haltestelle Marktplatz zu den Haltestellen in der Allee da ist"

Einzelhandel im Gespräch mit der Stadt

Mit einer Petition haben sich Anfang Juli 27 Einzelhändlerinnen und -händler zusammen an die Stadt gewandt, um ihren Ärger Luft zu machen. In einem Dialog möchte die Stadt jetzt auf die Probleme eingehen und ihren "Masterplan Innenstadt" ansprechen. Dieser sieht vor, die nördliche Innenstadt Heilbronns in den nächsten sechs Jahren umzubauen.

"Ähnlich wie wir das in der Kirchbrunnenstraße gemacht haben, mit Fußgängerzonen zwischen Neckar und Innenstadt."

Wie genau der Masterplan aussehen wird, ist noch nicht klar. Bleibt zu hoffen, dass er das Einkaufen in Heilbronn für jeden wieder attraktiver macht. Ende Juli ist im Heilbronner Gemeinderat etwa das neue Konzept eines privaten Investors für das in die Jahre gekommene Wollhaus-Zentrum vorgestellt worden. Es geht um eine Investition von über 100 Millionen Euro. Das künftige Wollhaus mit neuem Konzept soll ein Baustein sein, um die Heilbronner Innenstadt attraktiver zu machen.