Lauffen: Hat der Dauerregen den Frühkartoffeln geschadet?

Auf den Feldern läuft derzeit die Ernte der als sensibel geltenden Frühkartoffeln. Nach Dauerregen und Gewitter muss genau hingeschaut werden, was da aus dem weichen Boden kommt.

Auch auf dem Feld der Familie Moser bei Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist aktuell meist angenehmes Wetter, um die Frühkartoffeln zu ernten. Der Boden ist nach dem vielen Regen immer noch weich und deshalb fährt der Traktor, der die Erntemaschine hinter sich herzieht, langsamer als sonst. Was aus dem Boden kommt sei aber perfekt, sagt Thorsten Roth vom Beratungsdienst Kartoffelanbau in Heilbronn.

SWR-Reporter Uli Zwerenz ist mit Thorsten Roth auf der Erntemaschine über ein Kartoffelfeld gefahren:

Die Kartoffeln werden über ein Förderband nach oben auf die Erntemaschine gebracht. Dort stehen Helferinnen und Helfer, die sie sofort sortieren und vom Dreck befreien. Nur die Besten werden später verkauft. Genug Wasser und nun Sonnenschein, laut Thorsten Roth hätte es nicht besser laufen können. Er spricht von idealem "Wachswetter".

Die Frühkartoffeln werden schon auf der Erntemaschine sortiert und vom Dreck befreit. SWR

Stabile Preise für schöne Kartoffeln

Die ersten Säcke mit den innen so schön gelben Kartoffeln wandern häufig auf den Wochenmarkt oder in die Hofläden. Aktuell rechnet Thorsten Roth mit einem Preis von rund 2,50 Euro für das Kilogramm, also ähnlich wie im vergangenen Jahr. Der Tipp vom Fachmann: Frühkartoffeln sollten wegen der dünnen Schale schnell gegessen werden, am besten gekocht mit Spargel.

Thorsten Roth rechnet mit einem Preis von rund 2,50 Euro für ein Kilo Frühkartoffeln. SWR

Die Kartoffelernte läuft insgesamt noch bis zum Herbst. Erst die Frühkartoffeln in den nächsten Wochen und dann sind die anderen dran. Erst danach könne eine Bilanz gezogen werden, so Thorsten Roth. Bislang sehe es aber sehr gut aus. Auch die wenigen Kartoffelkäfer, die an den Blättern zu sehen sind, haben keinen nennenswerten Schaden angerichtet.