Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in Bad Mergentheim in einem Wohnblock, weil ein Brandmelder Alarm schlug. Das Gebäude muss bald geräumt werden, auch wegen Brandschutzmängeln.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) müssen rund 80 Mieterinnen und Mieter eines Wohnblocks in der Löffelstelzer Straße bis nächste Woche Dienstag ausziehen, weil das Gebäude laut der Stadt in einem "eklatanten Zustand" ist. Unter anderem gebe es massive Mängel am Brandschutz. Auf SWR-Anfrage bestätigte die Polizei, dass es dort am Montagnachmittag erneut einen größeren Einsatz gab, weil ein Brandmelder Alarm schlug. Vermutlich wurde Essen auf einem Herd vergessen. Letztlich musste die Feuerwehr aber nicht größer eingreifen.

"Gefahr für Leib und Leben" im Wohnblock

Die Stadt sah sich nach mehreren Feuerwehreinsätzen in der Vergangenheit gezwungen zu handeln. Sie untersagte die Nutzung des Gebäudes bis auf Weiteres. Es herrsche "Gefahr für Leib und Leben", schreibt die Stadt in einem Brief an die Mieterinnen und Mieter. Die Eigentümergemeinschaft ist Anordnungen der Stadt gut zwei Jahre lang nicht nachgekommen. Deswegen müssen die rund 80 Mieterinnen und Mieter bis zum 5. November ausziehen.

Das ganze Haus ist marode, es kommt Wasser durch die Steckdosen und durch die Lichtschalter. Ich habe Angst zu schlafen.

Umzug läuft bereits an

Die Menschen werden in dem Schreiben gebeten, bei Freunden oder Verwandten unterzukommen. Wem die Wohnungslosigkeit drohe, der könne sich für eine befristete Notunterkunft an die Stadt wenden. Diesem Angebot sind laut einem Stadtsprecher auch schon einige Bewohnerinnen und Bewohner nachgekommen. Ebenso sei bei einigen auch der Umzug schon angelaufen. Genaue Zahlen, wie viele Menschen rund eine Woche vor Fristende noch in dem Wohnblock leben, gibt es nicht.