Heilbronn-Böckingen: Brand in Autowerkstatt

In Heilbronn-Böckingen brannte am Dienstagmorgen eine Autowerkstatt. Zwischenzeitlich warnte die Feuerwehr wegen einer Rauchgaswolke. Inzwischen gibt es Entwarnung.

Eine Autowerkstatt in einer Halle in Heilbronn-Böckingen ist am Dienstagmorgen in Brand geraten. Laut Polizei waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Ein angrenzendes Wohnhaus musste evakuiert werden. In der Halle explodierten durch die Hitze Gasflaschen. Angaben über mögliche Verletzte gibt es noch nicht. Die Polizei meldet inzwischen einen Sachschaden von 50.000 bis 75.000 Euro, ein Auto in der Werkstatt sei komplett ausgebrannt.

Feuerwehr warnte vor Rauchgaswolke

Die Feuerwehr warnte zwischenzeitlich vor der freigesetzten Rauchgaswolke. Laut NINA-Warn-App gilt diese Warnung nicht mehr.

Ein Auto brannte bei dem Brand komplett aus. Feuerwehr Heilbronn

Die Menschen waren dazu aufgerufen, in Wohnungen und Häusern zu bleiben und Türen sowie Fenster geschlossen zu halten. Auch vorhandene Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. SWR

Anwohnerin entdeckte den Brand

Anwohnerin Sabine Vogelmann hatte den Brand als erste entdeckt. Sie sei in ihrer Wohnung gewesen und habe dort Schläge wie von Böllern gehört. Durch ihr Fenster habe es geflackert, draußen sei schon alles in Flammen gestanden, sagte sie dem SWR.

Anwohnerin Sabine Vogelmann: