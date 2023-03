per Mail teilen

Die Kliniken in der Region Heilbron-Franken spüren die zurückliegenden Ferien und die Faschingsfeiern. Auf den Stationen liegen wieder mehr Corona-Infizierte.

In den Faschingsferien sind die Zahlen der Corona-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern der Region wieder gestiegen. Allerdings sei das Niveau weit niedriger als in den Hoch-Zeiten der Pandemie, haben die Heilbronner SLK-Kliniken auf Anfrage mitgeteilt. Die Patientinnen und Patienten auf der Corona-Normalstation seien alle hochbetagt und hätten Vorerkrankungen, heißt es weiter. Die Zahl der Intensiv-Patientinnen und -Patienten mit schweren Verläufen sei sehr gering. Auch sie hätten oft Begleiterkrankungen.

Mehr Corona-Fälle auch bei den Mitarbeitenden

Die BBT-Gruppe mit Häusern im Main-Tauber-Kreis und im Hohenlohekreis verzeichnet nach eigenen Angaben im Caritas-Krankenhaus und im Krankenhaus Tauberbischofsheim "in den vergangenen Tagen eine deutliche Zunahme an Corona-Fällen sowohl bei Patienten wie bei den Mitarbeitenden". Von rund 20 positiv getestete Patientinnen und Patienten im Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim lägen zwei auf der Intensivstation.