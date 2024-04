per Mail teilen

Wächst in der Heilbronner Gärtnerei Umbach neben Goji-Beeren oder Gurken bald auch Cannabis? Beim umtriebigen Gärtnermeister Klaus Umbach laufen die Planungen.

Seit dem 1. April ist Kiffen unter bestimmten Voraussetzungen legal - und es gibt zahlreiche Regeln, die dabei zu beachten sind. Bei dem Heilbronner Gärtnermeister Klaus Umbach klingelt derzeit täglich das Telefon, da viele wissen wollen, ob er auch Cannabis-Samen oder gar Setzlinge verkauft. Den Anruferinnen und Anrufern antwortet er mit einem klaren "Nein". Im Sortiment hat die mit dem Bioland-Siegel zertifizierte Gärtnerei lediglich getrocknete Hanfblätter, die allerdings nur einen minimalen und erlaubten Gehalt des Cannabis-Wirkstoffs THC haben.

Cannabis Social Clubs suchen Anbauflächen

Ein gewerblicher Anbau, beispielsweise von Cannabis-Setzlingen zum Verkauf, ist rechtlich nicht zulässig. Allerdings haben sich bei Gärtnermeister Klaus Umbach bereits mehrere sogenannte Cannabis Social Clubs gemeldet. Diese Clubs dürfen selbst anbauen, aber nicht gemeinsam konsumieren oder an Dritte verkaufen. Klaus Umbach kann sich gut vorstellen, Gewächshausflächen an einen Club zu vermieten und dann die Pflege und Aufzucht der Pflanzen zu übernehmen. Der Gärtnermeister ist derzeit auch im Gespräch mit Partnern, die einen weiteren Cannabis Social Club in Heilbronn gründen möchten.

Es kann sein, dass ich vielleicht in einem Club Mitglied werde und diesem Flächen zur Verfügung stelle.

Keine Anbau für Clubs in diesem Jahr

Noch will Umbach dieses Jahr abwarten, wie sich das Thema entwickelt - auch rechtlich. Für die Cannabis Social Clubs wird es bei ihm in diesem Jahr deswegen keinen Anbau geben. Es stellt sich für ihn auch die Frage, wie und wo kiloweise geerntete Cannabis-Blüten aufbewahrt und dann an Social Club Mitglieder abgeben werden.

Eines ist aber klar: Der Gärtnermeister will im Privatanbau selbst testen, wie die Cannabis-Pflanzen gedeihen. Drei Pflanzen sind pro Person erlaubt. Wichtig ist Klaus Umbach, dass es sich um Hanf in Bioqualität handelt. In Österreich und der Schweiz gibt es dazu schon Erfahrungen. Von dort möchte er sich die nötigen Infos und das Ausgangsmaterial holen.

Gärtnerei sieht in Legalisierung Chancen

Dass Cannabis vom Gesetzgeber legalisiert worden ist, begrüßt Klaus Umbach ausdrücklich. Abends trinkt er mit seiner Frau gerne auch mal den selbst angebauten Tee aus Nutzhanf, der für ihn eine Wirkung hat.

Wir schlafen dann besser. Wir spüren eine leichte Wirkung.

Ob im Heilbronner Gewächshaus aber auch mal Cannabis-Pflanzen mit berauschender Wirkung gedeihen, wird sich erst in den nächsten Monaten entscheiden. Klaus Umbach informiert sich derzeit jedenfalls umfassend über das Thema, spricht auch mit den Fachverbänden.