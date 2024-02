Ventilspezialist Bürkert in Öhringen wird größer

Ventilhersteller Bürkert will seinen Standort in Öhringen um einen Erweiterungsbau vergrößern. Am Samstag ist Spatenstich. Damit bereitet sich das Unternehmen auf die Zukunft vor.

Der Ventilspezialist Bürkert mit Sitz in Ingelfingen (Hohenlohekreis) erweitert das Werk in Öhringen (Hohenlohekreis). Dort entstehen auf knapp 6.000 Quadratmetern Produktions- und Logistikflächen. Am Samstag ist der Spatenstich für die rund 20-Millionen-Euro-Investition. Die Erdarbeiten für den Bau sind bereits gestartet, im Juni 2025 soll der Erweiterungsbau in Betrieb gehen. Bürkert weltweit mit Ventilen gefragt Der Ventilhersteller blickt bereits auf eine über 70-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Die ersten Entwicklungen waren Temperaturregler für Brutapparate oder Fußwärmeplatten. Mittlerweile konzentriert sich das Hohenloher Unternehmen mit weltweit rund 3.500 Beschäftigten auf Spezialventile. Die werden in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie, sagt der Öhringer Werkleiter Wolfram Heiss. Wolfram Heiss leitet das Bürkert-Werk am Standort Öhringen. SWR Der Bürkert-Standort soll wachsen Im Öhringer Werk arbeiten aktuell rund 210 Menschen in der Produktion und Distribution. Für sie und vor allem auch im Lager ist der Platz über die Jahre jedoch knapp geworden. Deshalb wird nun erweitert. Gebaut werden soll nach Unternehmensangaben möglichst nachhaltig. Das Hallentragwerk und die Außenwände werden mit Holz gebaut werden, auf den Dächern und an den Fassaden werden Photovoltaikanlagen installiert. Die Baugrube für den Erweiterungsbau bei Bürkert in Öhringen. SWR Optimistischer Blick in die Zukunft Als sogenanntes Leitwerk im globalen Produktionsnetzwerk von Bürkert blickt Heiss optimistisch in die Zukunft des Standorts Öhringen. Es ist auch nicht die erste Investition in Öhringen. Der Standort wurde immer wieder erweitert und gestärkt. 1959 wurde das Werk für die Produktion von Ölreglern gegründet und seither immer wieder erweitert oder erneuert. Zuletzt wurden 2014 ein Logistikzentrum sowie ein Betriebsrestaurant gebaut.