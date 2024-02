Nach Saunabrand in Öhringen: Schwimmkurse und Training fallen aus

Das Hallenbad Öhringen ist nach einem Brand vorerst geschlossen. Das trifft vor allem Schulen und Vereine, die dort trainieren oder Schwimmkurse anbieten.

Nach einem Brand im Sauna-Bereich des Öhringer Hallenbads (Hohenlohekreis) muss auch das Bad selbst für wahrscheinlich mindestens zwei Wochen geschlossen bleiben. Eine bittere Pille für Vereine und Schulen, die bereits die letzten beiden Winter aus unterschiedlichen Gründen auf die Halle verzichten mussten.

TSG kann nicht trainieren

So trainiert beispielsweise die Schwimm-Abteilung der TSG Öhringen dort. Das Training am Samstag muss ausfallen, so der Abteilungsleiter Robert Graur. Auch die angebotenen Schwimmkurse können erst einmal nicht stattfinden. Genaueres könne man jetzt noch nicht sagen, da müsste erst das Gutachten des Gesundheitsamtes abgewartet werden.

Und auch die Ortsgruppen der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) Öhringen sowie Michelbach a. W. (Hohenlohekreis) nutzen das Hallenbad sonst für Schwimmkurse und Training. Auch diese fallen aufgrund der Schließung wohl aus. Wegen der Ferien finden derzeit aber keine Kurse statt.

Schulen könnten nach Pfedelbach ausweichen

Auch an einigen Schulen in Öhringen könnte nach den Faschingsferien der Schwimmunterricht erst einmal ausfallen. Doch nicht alle nutzen das Hallenbad in Öhringen, einige der Schulen machen ihren Schwimmunterricht beispielsweise in Pfedelbach (Hohenlohekreis), heißt es von der Stadtverwaltung. Dennoch: Ob und wie dorthin auch die anderen Schulen ausweichen könnten, die sonst in Öhringen Schwimmunterricht haben, ist noch unklar.