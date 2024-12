An Heiligabend kam es vormittags in Offenau zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ernsthaft verletzt wurde niemand, doch der entstandene Schaden ist hoch.

Am Freitag, einige Tage nach dem Feuer, das Offenau am Heiligabend in Atem hielt, ist an dem Gebäude von außen kaum mehr etwas zu sehen. Ein paar Rußspuren zeugen von dem Vorfall. Der Schaden ist dennoch groß, das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind bei Angehörigen untergekommen. Noch immer sucht die Polizei nach der Brandursache.

Der Brand war an Heiligabend am Vormittag in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Als der 39-jährige Bewohner von einem Feuermelder geweckt wurde, wählte er wenig später den Notruf. Die Feuerwehr war mit 47 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort. Drei Menschen mussten aus dem ersten Stock gerettet werden, da sie wegen der massiven Rauchentwicklung nicht mehr durch das Treppenhaus fliehen konnten. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei rund 350.000 Euro.