Nach Bombendrohung am Bildungszentrum Niedernhall: Schule wieder freigegeben

Das Bildungszentrum Niedernhall ist am Donnerstagmorgen vorsorglich geräumt worden. Grund ist ein Drohschreiben. Die Schule wurde durchsucht, gefunden wurde nichts.

Rund 500 Schüler und Lehrkräfte mussten wegen einer Bombendrohung am Donnerstagmorgen das Bildungszentrum Niedernhall (Hohenlohekreis) verlassen. Per Mail war ein Drohschreiben eingegangen. Die Polizei ging nicht von einer tatsächlichen Bedrohungslage aus, da in den vergangenen Tagen in ganz Baden-Württemberg eine Vielzahl ähnlicher Drohungen eingegangen seien. Um ein "Restrisiko" zu vermeiden, seien die Gebäude vorsorglich geräumt worden. Sie wurden mit Sprengstoffspürhunden durchsucht, ohne Ergebnis.

Schüler und Lehrkräfte sind in der nahegelegenen Stadthalle betreut worden. Die Schule ist jetzt wieder freigegeben. Der Unterricht findet nach SWR Informationen wieder statt. Die Ermittlungen dauern an.