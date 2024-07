Die Reise von U17: Von Speyer über Rhein und Neckar nach Sinsheim

per Mail teilen

Spannend und eng wurde es noch einmal an einem Kreisverkehr in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn), doch auch den hat das Team um Frieder Saam, der den Transport leitet, gemeistert

Eine große Herausforderung: In Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat U17 erfolgreich eine 90-Grad-Kurve genommen, dazu mussten sogar Straßenlaternen mit Presslufthämmern aus dem Boden geschlagen werden, denn jeder Millimeter zählt

Auch in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) warteten wieder hunderte Schaulustige auf das riesige U-Boot

Eine filligrane Aufgabe das riesige Gespann durch die engen Häuserschluchten in Siegelsbach (Kreis Heilbronn) zu manövrieren

Zentimeter für Zentimeter bewegt sich das rund 100 Meter lange Gespann in Richtung Ziel, hier an den Bahnschienen bei Siegelsbach (Kreis Heilbronn) entlang

Abladen bei Nacht: In Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) wurde das U-Boot wieder zurück an Land gehievt, wahrscheinlich das letzte Mal, dass U17 auf dem Wasser war

Egal wo das U-Boot Halt macht, die Schaulustigen lassen nicht lange auf sich warten: In Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) haben tausende Menschen U17 empfangen

Fast schon malerisch: U17 unterquert die Alte Brücke in Heidelberg

Weil es für die Autobahnen zu groß und zu schwer ist, muss U17 über Umwege nach Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gebracht werden. Von Speyer (Rheinland-Pfalz) aus ging es rheinaufwärts in Richtung Mannheim

Immer wieder muss U17 auf seiner Reise auf die Seite gekippt werden, ein erster "Trockenversuch" in Speyer (Rheinland-Pfalz) war erfolgreich

Zwischenstation in Speyer (Rheinland-Pfalz) vor dem großen Transport ins Technikmuseum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis)

In Kiel auf dem Marinegelände begann die Reise von U17 schon im April 2023

Am 30. Juni 2024 wurde das ausrangierte U-Boot U17 in Speyer (Rheinland-Pfalz) auf den Weg ins Technikmuseum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gebracht. Der SWR hat den 350-Tonnen-Koloss auf seiner Reise durch Rheinland-Pfalz und den Norden Baden-Württembergs begleitet. Von Speyer über Mannheim, Haßermersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) geht es schlussendlich zum Technikmuseum Sinsheim, wo U17 planmäßig am 28. Juli 2024 ankommen soll.