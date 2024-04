Prozess um Telefonbetrug: Warum die Masche immer wieder funktioniert

per Mail teilen

In Heilbronn hat der Prozess gegen Betrüger begonnen, die von einer Heilbronnerin 800.000 Euro erbeutet haben. Warum die Masche immer wieder zieht, erklärt der Weiße Ring.

Das Landgericht Heilbronn verhandelt ab Donnerstag einen besonders dreisten Fall von Telefonbetrug. Die Masche ist bekannt, die mutmaßlichen Täter rufen oft ältere Menschen an, gaukeln - wie in diesem Fall - vor Polizeibeamte zu sein und das Vermögen der späteren Opfer sichern zu wollen. So ist es den Angeklagten dem Gericht zufolge gelungen, eine Heilbronnerin um 800.000 Euro zu betrügen. Dieter Ackermann vom Weißen Ring Heilbronn erklärt, warum die Masche immer wieder funktioniert.

Täter wissen genau, wie sie an ihr Ziel kommen

Dieter Ackermann glaubt, solche Fälle werde es immer wieder geben. Die Täter seien hoch professionell, auch im Sprechen gut ausgebildet und wüssten genau, an welchen Schräubchen sie drehen müssten, um das zu bekommen, was sie wollen – Geld.

Gerade wenn es darum gehe, dass die Täter sich als Polizisten ausgeben, würden die späteren Opfer entweder Schaden abwenden oder oft auch einfach helfen und das Richtige tun wollen, erklärt Ackermann. Genau auf dieses Pflichtbewusstsein würden die Täter setzen.

Folgen bei den Opfern bis hin zum Trauma

Glückt den Anrufenden der Betrug, hat das meist noch weitreichendere Folgen als nur das gestohlene Geld. "Den Betrugsopfern geht es psychisch schlecht", sagt Ackermann im SWR-Interview. Nicht nur die eigene Scham, das Hinterfragen, wieso man auf die Masche hereingefallen ist, befeuern das. Leider komme es auch immer wieder vor - gerade bei älteren Opfern - dass diese auch noch Vorwürfe aus der eigenen Familie ertragen müssen, bedauert Ackermann. Aus diesen Gründen würden sie sich aber auch äußert selten öffentlich zu dem Thema äußern.

Das kann Ackermann zufolge bis hin zum Trauma führen, dass die Betroffenen nicht mehr schlafen können, manchmal wochen- oder monatelang. In solchen Fällen steht der Weiße Ring den Opfern besonders zur Seite und zieht, wenn nötig, auch Psychologen oder andere Fachleute hinzu.

Heilbronnerin um 800.000 Euro betrogen

Der Fall, der jetzt in Heilbronn verhandelt wird, sticht allerdings noch einmal besonders hervor. Denn die Täter konnten der Anklage zufolge fast eine Million Euro erbeuten, ganze 800.000 Euro davon von einer 77-Jährigen aus Heilbronn. Sie sollen den späteren Opfern weisgemacht haben, Polizeibeamte zu sein und gaben an, es drohe beispielsweise ein Einbruch und man wolle Geld und Wertgegenstände sichern. So sollen sie auch die Heilbronnerin zur Herausgabe dieser großen Summe gebracht haben.

Weiter sollen sie auch in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) 120.000 Euro erbeutet haben. Eine weitere Geldübergabe in Heidelberg, bei der es um 25.000 Euro ging, blieb dem Gericht zufolge erfolglos.