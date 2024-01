Heilbronn: Auto mit Falschgeld gekauft

per Mail teilen

Die Polizei hat in Heilbronn ein Betrügerpaar festgenommen, das ein Auto gekauft und mit Falschgeld bezahlt haben soll. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft.

Ein Betrügerpaar soll in der Heilbronner Innenstadt ein Auto mit Falschgeld bezahlt haben. Die Polizei konnte den 45-jährigen Mann und die 49 Jahre alte Frau festnehmen, beide sitzen bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Aufgeflogen war das Paar nachdem der Verkäufer das Bargeld bei der Bank einzahlen wollte. Unter einem Vorwand lockte er die beiden zurück nach Heilbronn, dort gingen sie dann der Polizei ins Netz.

Polizei vermutet weitere Delikte

Bei einer Durchsuchung wurde weiteres Falschgeld in fünfstelliger Höhe entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass das betrügerische Pärchen bereits in der Vergangenheit Autokäufe oder andere größere Anschaffungen mit Falschgeld bezahlt hat. Mögliche Opfer sollten sich bei der Kripo in Heilbronn melden.