Die Brauerei Distelhäuser hat beim European Beer Star Award die Goldmedaille in der Kategorie "Pilsner" geholt. Und auch Engel Bier aus Crailsheim hat eine Goldmedaille erhalten.

"Deutschlands bestes Pils kommt aus Distelhausen", titelt die Brauerei aus dem Main-Tauber-Kreis stolz in ihrer Pressemitteilung. Beim European Beer Star Award konnten die Biermacher in der Kategorie "German-style Pilsner" in diesem Jahr die Goldmedaille holen. Auch die Biermanufaktur Engel aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) war erfolgreich - und das gleich zwei Mal.

Große Freude in Distelhausen

Den Wettbewerb könnte man als Weltmeisterschaft bezeichnen, denn seit Beginn im Jahre 2005 kamen etliche Brauereien aus der ganzen Welt zu den Teilnehmenden hinzu. Entsprechend groß ist die Freude im Tauberbischohfsheimer Stadtteil Distelhausen hier Gold geholt zu haben. "Das beste deutsche Pils zu brauen, ist eine weitere Bestätigung für die außerordentliche Arbeit, die unser engagiertes Brauerei-Team immer wieder an den Tag legt", freut sich Christoph Ebers, kaufmännischer Geschäftsführer der Brauerei.

Nicht nur bei der Verleihung in Nürnberg, auch in der Brauerei in Distelhausen war die Freude über die Goldmedaille groß. Distelhäuser Brauerei

Auch Biermanufaktur Engel erfolgreich

Neben Distelhäuser kann sich auch die Biermanufaktur Engel aus Crailsheim "Goldmedaillengewinner" nennen - und das gleich zwei Mal. Einmal in der Kategorie "Dunkler Bock" und auch für "Engel Aloisius", das Märzen der Brauerei, gab es Gold von der internationalen 150-köpfigen Jury, bestehend aus Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und weiteren Bierexperten.

Insgesamt wurden 2.356 Biere aus der ganzen Welt eingereicht, von Großbrauereien bis hin zu Spezialitätenbrauereien, die nur für die eigene Gastwirtschaft brauen, ist alles dabei. Die Preisverleihung fand am 29. November im Rahmen der BrauBeviale, einer Fachmesse für Produktion und Vermarktung von Getränken, in Nürnberg statt.