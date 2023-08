Bakterien im Badesee Ehmetsklinge: Baden verboten

per Mail teilen

Im Badesee „Ehmetsklinge“ in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) ist das Baden bis auf Weiteres amtlich untersagt. Die Belastung mit Bakterien ist zu hoch.

Im Badesee „Ehmetsklinge“ in Zaberfeld ist das Baden verboten. Grund sind laut der Gemeinde und der Kreisverwaltung Heilbronn eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Coli-Bakterien und Enterokokken im Wasser. Der Badesee werde deshalb ab sofort gesperrt. Die festgestellte Konzentration der Bakterien spreche für eine Verunreinigung durch Fäkalien. Das Kreisgesundheitsamt geht davon aus, dass der See durch den Kot von Wasservögeln verunreinigt worden ist.

Die Gemeinde Zaberfeld hat den Uferbereich der Ehmetsklinge abgesperrt, mit Schildern wird auf das Badverbot hingewiesen. Das Wasser der Ehmetsklinge wird weiterhin untersucht. Wenn die Werte wieder innerhalb der Grenzwerte sind, soll das Badverbot aufgehoben werden.