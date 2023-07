Landratsamt Heilbronn warnt vor Zerkarien im Badesee Ehmetsklinge

Im Badesee Ehmetsklinge bei Zaberfeld hat das Landratsamt Heilbronn sogenannte Zerkarien festgestellt. Die Larven eines Vogelparasiten können Juckreiz und Ausschlag auslösen.

Egal ob im Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall oder am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) - in den vergangenen Wochen wurden aufgrund der Hitze im Wasser vermehrt Zerkarien nachgewiesen. Jetzt wurden diese Larven eines Vogelparasiten auch im Badesee Ehmetsklinge bei Zaberfeld (Kreis Heilbronn) nachgewiesen. Das teilte das Landratsamt mit.

Zerkarien können eine sogenannte Badedermatitis verursachen. Zwar sei die Badedermatitis eine harmlose und meist ungefährliche Hautreaktion mit Juckreiz, Rötungen und Quaddeln, heißt es, aber der Ausschlag sei sehr unangenehm.

Deshalb wird geraten, nach Möglichkeit insbesondere flache und stark bewachsene Bereiche im Wasser zu meiden, da dort die Parasiten vermehrt vorkommen. Die Gemeinde Zaberfeld stelle Hinweisschilder mit Empfehlungen für Badegäste auf, so das Landratsamt.

Entwarnung am Breitenauer See

Am Breitenauer See ist die Warnung vor Zerkarien zwischenzeitlich teilweise wieder aufgehoben worden. Es seien keine neuen Fälle aufgetreten, heißt es. Das Landratsamt riet dazu, wasserunlösliche Sonnencreme zu nutzen und sich nach dem Baden schnellstmöglich abzutrocknen und die nasse Badekleidung abzulegen.