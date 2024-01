per Mail teilen

Bekannte Künstler wie James Blunt oder Bushido kommen im Juli nach Bad Mergentheim. Die Open Air-Konzertreihe "Live im Schloss" soll die Besucher auch in die Innenstadt locken.

Im Juli werden bei der Open-Air-Konzertreihe "Live im Schloss" viele internationale Stars erwartet. Das Programm ist am Donnerstag vorgestellt worden. Für Bad Mergentheim sind Großveranstaltungen Frequenzbringer für die Innenstadt. "Da ist richtig was los", meint OB Glatthaar. Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel profitierten davon. Wie es hieß, generiert Bad Mergentheim über Tagesbesucher rund 30 Millionen Euro im Jahr und zählt insgesamt etwa 800.000 Übernachtungen. Kultur habe einen hohen Stellenwert für die Stadt. Die Events im kommenden Sommer bezeichnete er als "wunderbare Vielfalt mit hoher Qualität".

Der Sommer in Bad Mergentheim soll bunt und musikalisch werden. Bei der neu konzipierten Reihe "Live im Schloss" gibt es an den ersten beiden Juli-Wochenenden vier Open Air-Konzerte und ein Familienfestival. Unter den Platanen im äußeren Schlosshof werden neben dem britischen Sänger und Songwriter James Blunt, auch der Rapper Bushido sowie die Berliner Band Boss Hoss und Popsänger Wincent Weiss erwartet. Zum ersten Mal gibt es am Sonntagnachmittag ein rockiges Kinder-Festival.

Seit 30 Jahren Konzerte im Schlosshof

"Bad Mergentheim meldet sich zurück mit internationaler Duftnote", sagte Oberbürgermeister Udo Glatthaar bei der Vorstellung des Programms im Rathaus. Seit 30 Jahren ist der Schlosshof Kulisse für Sommerkonzerte mit namhaften Künstlern. In den letzten Jahren gab es dort allerdings nur wenige Veranstaltungen. Glatthaar freut sich auf eine "geballte Ladung toller Events".

25.000 Besucherinnen und Besucher erwartet

"Live im Schloss" sei als jährlich wiederkehrende Konzert-Reihe geplant, versprach Lilly Scholz von der veranstaltenden Eventstifter GmbH. Das Residenzschloss biete die perfekte Kulisse, sagte sie. Mindestens 25.000 Besucherinnen und Besucher werden zu den fünf Veranstaltungen erwartet.