Sechsstreifiger Ausbau: A6 bei Heilbronn wird freigegeben

Im Bereich zwischen Wiesloch/Rauenberg und Weinsberg wurde die A6 sechsstreifig ausgebaut. Sie wird am Donnerstag freigegeben.

Kurz vor Mittag am Donnerstag soll es soweit sein, dann will unter anderem der Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) den ausgebauten Autobahnabschnitt offiziell für den Verkehr freigeben. Fünfeinhalb Jahre stockte und staute es sich zwischen Wiesloch und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) regelmäßig - in beide Richtungen. Damit soll jetzt Schluss sein.

Fünfeinhalb Jahre Baustelle

Höhepunkt der Bauarbeiten war der bis dahin in dieser Größenordnung einmalige Brückenverschub der Neckartalbrücke im Januar. Das Bauprojekt war das größte in Baden-Württemberg.