Audi-Chef bei Betriebsversammlung im Neckarsulmer Werk

Zu einer großen Betriebsversammlung im Audi-Werk Neckarsulm wird auch der Audi-Chef Markus Duesmann erwartet. Es geht auch darum, welche Modelle künftig am Standort gebaut werden.

Bei der Betriebsversammlung, die am frühen Nachmittag startet, wird es um Themen gehen, die die über 15.500 Mitarbeiter am Standort Neckarsulm (Kreis Heilbronn) derzeit am meisten beschäftigen. So etwa das Thema Werksauslastung und die Frage, welche E-Modelle in Neckarsulm künftig produziert werden.

Betriebsrat will A8-Nachfolger für Neckarsulm

Nach wie vor steht hier eine Entscheidung des VW-Konzerns aus. Klar ist bislang nur, dass ab 2030/31 der A6 e-tron am Standort gebaut werden wird. Der Betriebsrat fordert einen elektrischen Nachfolger für das Luxusmodell A8. Audi-Chef Duesmann sagte dem SWR Mitte März, er sehe in den kommenden Jahren eine sehr gute Auslastung für das Werk Neckarsulm. Ab 2026 will Audi neue Modelle nur noch mit rein elektrischem Antrieb auf den Markt bringen.