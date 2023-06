Schwäbisch Hall: Anklage gegen mutmaßlichen Serientäter

Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Mord und Totschlag. In drei Fällen wurde jetzt Anklage gegen einen mutmaßlichen Serientäter erhoben.

Im Falle der im Raum Schwäbisch Hall getöteten Seniorinnen hat die Staatsanwaltschaft am Schwurgericht Heilbronn Anklage gegen den mutmaßlichen Serientäter erhoben. Der verdächtige 31-jährige Mann aus Serbien befindet sich seit Anfang Februar in Untersuchungshaft. Drei Taten werden ihm in der Anklage vorgeworfen, sagte der Schwäbisch Haller Oberstaatsanwalt Harald Lustig dem SWR.

Mord, Totschlag und versuchte schwere räuberische Erpressung

Eine Tat sei vom Dezember 2022 in Schwäbisch Hall, der Tatvorwurf lautet hier auf Mord. Die zweite Tat fand im Januar 2023 in Michelbach an der Bilz (Kreis Schwäbisch Hall) statt, hier lautet die Anklage auf Totschlag. Die dritte Tat fand in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) statt, ebenfalls im Januar 2023. Hier geht es um versuchte schwere räuberische Erpressung. Der Mann war Anfang Februar in Schwäbisch Hall festgenommen worden.