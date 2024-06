Ärztestreik auch an Heilbronner SLK-Kliniken

Patientinnen und Patienten müssen sich am heutigen Dienstag auf Einschränkungen in kommunalen Krankenhäusern einstellen. Auch an den SLK-Kliniken streiken die Ärzte.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat bundesweit am Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Patientinnen und Patienten müssen deshalb mit Einschränkungen im Krankenhausbetrieb rechnen - auch an den SLK-Kliniken im Stadt- und Landkreis Heilbronn streiken viele Ärztinnen und Ärzte. Das teilte ein Sprecher auf SWR-Anfrage mit. Für die Versorgung der Patienten laufe ein Notprogramm, so der Kliniksprecher.

"Geringfügig erweiterte Wochenendbesetzung" für Notfälle

An den Standorten in Heilbronn sowie in Bad Friedrichshall und Löwenstein (beide Kreis Heilbronn) sei eine "geringfügig erweiterte Wochenendbesetzung" eingerichtet worden, heißt es. Lebensnotwendige Operationen werden demnach durchgeführt, planbare Operation seien verschoben worden.

Auch aus Heilbronn nehmen den Angaben zufolge einige Ärztinnen und Ärzte an der zentralen Kundgebung der Gewerkschaft am Dienstag teil. Diese findet um 13 Uhr in Frankfurt am Main statt. An einigen Standorten in Baden-Württemberg soll es lokale Kundgebungen geben.

Rund 9.500 Ärzte zum Streik aufgerufen

In Baden-Württemberg gibt es rund 80 kommunale Krankenhäuser. Einem Sprecher des Marburger Bundes zufolge sind insgesamt rund 9.500 Ärztinnen und Ärzte von dem Streikaufruf betroffen. Der Marburger Bund fordert von den Arbeitgebern eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent.