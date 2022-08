Geothermie in Graben-Neudorf wird als Alternative zu Gas immer interessanter

per Mail teilen

An der Tiefengeothermie-Anlage, die das Karlsruher Unternehmen Deutsche Erdwärme in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) betreibt, beginnt die zweite Bohrphase. Im Mai hatte das Unternehmen mit Probebohrungen begonnen. Am Ende soll hier aus bis zu 4.000 Meter Tiefe 160 Grad heißes Thermalwasser nach oben befördert werden.