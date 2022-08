per Mail teilen

Im Südosten von Baden-Württemberg gilt bis in die Nacht eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. Bis zum Abend soll in der Bodenseeregion und in der Region Ostalb zeitweise Starkregen mit Gewittern auftreten, teils mit Windböen mit bis zu 60 km/h. Von der Ostalb bis nach Oberschwaben gibt es gebietsweise um die 30 Liter Wasser pro Quadratmeter.