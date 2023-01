Mannheimer Erinnerungen an Wilhelm Genazino

Wilhelm Genazino wurde am 22. Januar 1943 in Mannheim geboren und wurde mit allen wichtigen deutschen Literaturpreisen ausgezeichnet. Zum 80. Geburtstag erinnern zahlreiche Städte an ihn.

Das Werk des Schriftstellers Wilhelm Genazino ist im deutschen Literaturarchiv in Marbach Teil der Dauerausstellung - zwischen Brecht, Kafka und Rilke. 2018 starb Wilhelm Genazino. Zum 80. Geburtstag des Schriftstellers am 22. Januar wird bundesweit an 20 Orten an ihn erinnert, unter anderem in Stuttgart, Freiburg, Heidelberg, Marbach, Bad Mergentheim – und in Mannheim, seiner Vaterstadt. Genazino-Porträt im Mannheimer Marchivum Hier, im Stadtarchiv Marchivum, hat am Mittwoch ein 45-minütiger Film Premiere. Titel: "Weltmeister der Ortsansässigkeit – Wilhelm Genazino und Mannheim“.